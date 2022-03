Togo: Nouvelles opportunités

Depuis Dakar, Yali forme les jeunes togolais au leadership.

Des dizaines de jeunes togolais ont bénéficié ces dernières années du Washington Mandela Fellowship (ex-YALI), une initiative du Département d'Etat pour contribuer à la création d'une génération de futurs leaders africains qui façonneront l'avenir du continent.

Une façon de développer un réseau de compétences et de relations qui pourra un jour être utile aux autorités américaines, à la fois sur le plan politique, mais aussi économique. Jusqu'à présent, les sessions se déroulaient aux Etats-Unis. Depuis, des centres régionaux Yali ont été créés dans plusieurs villes africaines, notamment à Dakar. Ces centres régionaux de leadership ont été créés sur le continent pour avoir plus d'impact en formant davantage de leaders. Outre Dakar, Yali est basé à Nairobi, Pretoria et Accra. Le Centre de Dakar couvre le Togo. Le projet cible des jeunes âgés entre 18 et 35 ans et ayant un potentiel en leadership et répondant à un certain nombre de critères. Plusieurs programmes de formation sont proposés : public management, civic leadership, business et entrepreneurship, notamment.