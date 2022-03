Togo: Volontaires et solidaires

L'association française Pompiers Solidaires va renforcer sa présence au Togo.

L'association française Pompiers Solidaires va développer sa coopération avec France Volontaires. Les deux acteurs sont présents au Togo.

Moussa Bah, représentant de France volontaire à Lomé, a rencontré mardi à Lomé Stéphane Mahouin de Pompiers Solidaires. L'action de cette association repose sur le travail de bénévoles qui préparent les populations aux risques et aux crises, dans une logique de long terme et dans le respect des aspects culturels, sociaux et politiques du lieu de son action. Elle est impliquée dans les domaines de l'éducation, de la prévention et la gestion des risques et de l'accès aux ressources de première nécessité : eau potable, alimentation. C'est le cas dans la préfecture du Haho avec la phase 2 du programme 'Eau, Hygiène et Assainissement' au profit de la population vulnérable. Des initiatives qui sont menées dans les villages situés autour de la ville de Notsé, dans la région des plateaux.