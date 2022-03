Afrique: Coupe du monde Qatar 2022 - Comment les Lions du Cameroun ont désillusionnés les Fennecs d'Algérie.

Les Lions indomptables du Cameroun sont qualifiés pour la finale de la coupe du Monde Qatar 2022. C'était hier mardi 29 Mars à Blida en Algérie. Le but qualificatif est intervenu à la 120e minute.

Ils sont parvenus. Apres 120 d'émotion, devant un public acquis à la cause des Fennecs d'Algérie. Auparavant, les passions se sont déchainées au Cameroun. Les lions indomptables n'avaient pas les faveurs des pronostics menés par un but à zéro, on ne vendait pas cher les poulains de Rigobert Song Bahanag. L'emblématique capitaine des Lions et actuel entraineur sélectionneur avait d'ailleurs conceptualisé, au cours de la conférence de presse d'avant match à Yaoundé " Quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. C'est quand tu ne sais pas que tu es en danger que tu es en danger "

Le danger venait il de Blida en Algérie ou la Fédération, de ce pays avait programmé le match ? Le public était surchauffé, aux couleurs de L'Algérie. Dans un stade plein comme un œuf. Il fallait porter les Fennecs en triomphe comme au stade de Japoma à Douala quelques jours avant. Les Fennecs étaient venus à jour des lions par un but à zéro. Seulement, c'était sans compter avec le " fighting spirit " d'une équipe des lions indomptables du Cameroun. Un pays ou, avec le football, tout est possible. Les lions sont rentrés dans l'arène pour donner la griffe de qualification à la 120e minute. Karl Toko Ekambi venait de porter les lions au Qatar. Un exploit que le journal Emergence qualifie de "Phénoménal ". Les Camerounais se sont qualifiés pour le mondial au Qatar au terme d'un hallucinant match. Ils l'ont vraiment fait " we di dit " Le journal Le Jour s'est exclamé.

Au finish, "Qatar, nous voilà ", écrit Cameroon Tribune Des Lions indomptables héroïques ont arraché leur qualification de haute lutte hier soir à Blida, en Algérie. Les Camerounais, pourtant battus à domicile vendredi dernier (0-1) ont réussi à renverser leurs adversaires algériens au bout des prolongations (2-1). Ils participeront à leur 8e Coupe du monde de football en novembre prochain. De quoi mériter les félicitations du président de la République. Paul Biya, dans un tweet hier nuit a salué cette brillante performance.

Sur le plan politique, laPrésidentielle anticipée fait la résistance dans l'actualité. Sur la candidature de Paul Biya, "La Lékié et Eyebe Ayissi insistent ". D'après Forum Libre Alors qu'ils avaient émis ce vœu le 30 octobre 2021, les militants et sympathisants du Rdpc du département de la Lékié, cette fois ci accompagné des militants de l'Upc, du Fdc et de l'Andp, ont encore lancé un appel pour le soutien de la candidature du président Biya à la magistrature suprême autour d'une élection présidentielle anticipée avant 2025. C'était le 24 mars 2022 à la maison de parti de Monatélé à l'occasion de la célébration de l'an 37 du Rdpc, sous la présidence d'Henri Eyebe Ayissi.

Au sommet de l'Etat, "Ngoh Ngoh n'est ni Vice-président ni vice-roi ni vice-Dieu, ni vice Chantal Biya ! Mais Sg/Pr avec délégation Permanente de Signature du président ! Votre campagne de calomnie c'est dans le vide " Pour le journal Realités Plus, Réalités Plus Quand les gens n'ont rien à faire, c'est Ferdinand Ngoh Ngoh leur tambour et leur moins cher. Ils ont déjà donné tous les noms au Sg/Pr, vice-président, vice Dieu, vice-roi, l'homme à la punk, le tout puissant, Chantal Biya bis, Paul Biya bis... Tout ceci pour déranger et calomnier ce travailleur d'une race rare, un ouvrier dévoué et loyal au service du président Paul Biya depuis décembre 2011.