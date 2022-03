Sénégal/Egypte: Aliou Cissé réitère sa plaidoirie en faveur des coachs locaux

Dakar — Aliou Cissé, le sélectionneur national, a appelé les Fédérations Africaines de Football à faire confiance aux techniciens locaux formés et qui ont selon lui, l'avantage de mieux connaître l'environnement des équipes nationales.

"Vous connaissez mon point de vue sur le sujet. Si ça ne dépendait que de moi, il y aura que des techniciens locaux sur les bancs des équipes nationales", a répondu en conférence de presse, l'entraineur des Lions, mardi soir à la fin du match retour Sénégal-Egypte, joué au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Cissé pour conforter sa position sur ce sujet, a cité l'exemple des entraineurs locaux sur les bancs de l'Algérie (Djamel Belmadi) et du Cameroun (Rigo Song) qui "connaissent le football tout court et aussi l'environnement et des réalités de leur pays". "C'est un avantage" a indiqué le technicien sénégalais. "Pour moi, c'est important quand on est sélectionneur de connaître le passé pour pouvoir parler du futur", a estimé Aliou Cissé, ancien capitaine de l'équipe nationale du Sénégal finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) au Mali et quart de finaliste de la Coupe du monde en 2002.

"La chance que j'ai eue, je sais ce qui s'est passé en tant que joueur. Je suis mieux amené à préparer le futur parce que je connais les attentes de mon pays, des supporters, la mentalité des joueurs et de la Tanière", a-t-il dit. "Mais aussi, a-t-il poursuivi, il a fallu que j'aille passer mes diplômes", a-t-il ajouté. Le coach des Lions a toutefois indiqué à l'endroit des anciens internationaux que "le passé ne suffit pas, il faut aller se former". "Je suis d'ici quand je perds, je ne rentre pas, je reste ici, je prends les critiques, Djamel Belmadi, c'est la même chose... , c'est très important", a-t-il relevé, avant de souligner l'importance d'avoir en face des joueurs, des techniciens qui connaissent l'environnement et les attentes du public.

Selon lui, en Afrique, les sélections nationales vont au-delà du simple football, soulignant qu'en "plus de la confiance, il faut leur donner le temps de pouvoir s'exercer et de faire leurs preuves". "C'est impossible de faire des résultats sur deux ans, ici, la Fédération m'a donné la confiance et le temps de pouvoir travailler", a-t-il ajouté. Nommé en mars 2015, Aliou Cissé a gagné la CAN 2021 en février après avoir joué un quart de finale et une finale de CAN respectivement en 2017 et en 2019. Après la Russie en 2018, il vient de qualifier mardi le Sénégal pour une deuxième coupe du monde d'affilée. Sur les cinq nations devant représenter l'Afrique en Coupe du monde 2022, quatre techniciens sont des locaux. Il s'agit d'Aliou Cissé, Rigobert Song (Cameroun), d'Otto Addo (Ghana) et de Jalel Kadri (Tunisie).