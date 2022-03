Sénégal: Début des travaux de la 25ème assemblée plénière du HCDS

Saly-Portudal (Mbour) — La 25e assemblée plénière du Haut Conseil du dialogue social (HCDS) s'est ouverte mardi à Saly-Portudal (Mbour, ouest), avec en ligne de mire le partage des conclusions de la 109ème Conférence internationale du travail (CIT).

Cette assemblée plénière est axée sur le thème "Le dialogue social, un levier pour réduire les inégalités et favoriser l'égalité des chances dans le monde du travail". Elle s'inscrit dans une "approche contributive" au renforcement de capacités de ses membres, qui est devenue une "tradition bien ancrée", selon ses organisateurs.

"Comme vous le savez, la pandémie du COVID-19 et les mesures de riposte engagées ont perturbé nos vies et nos habitudes. C'est ainsi que la CIT n'a pu se tenir en 2020 et celle de 2021 a été organisée en deux étapes et en mode visioconférence", a expliqué la présidente du HCDS, Innocence Ntap Ndiaye. Dès lors, les mandants tripartites n'ont pas eu, comme de coutume, l'occasion d'échanger de vive voix autour des questions qui étaient à l'ordre du jour, relève-t-elle. Elle indique que la pandémie du COVID-19 a eu des "impacts socioéconomiques et sanitaires profonds" qui ont bouleversé la quiétude de l'humanité et le monde du travail en particulier.

"En effet, on a assisté à des fermetures et faillites d'entreprises, des pertes d'emploi et de revenu, une perturbation des chaînes d'approvisionnement, une aggravation de l'informalité, de la pauvreté et des vulnérabilités diverses", a-t-elle déploré. Selon elle, "les mandants tripartites se sont engagés à formuler et mettre en œuvre des politiques et stratégies à cet effet par le biais du dialogue social, tout en garantissant l'égalité de genre et la non-discrimination et en favorisant l'égalité, inclusivité et la diversité". C'est pourquoi cette 25e assemblée plénière sera l'occasion de permettre aux membres de s'imprégner du Projet de renforcement de l'institutionnalisation de l'équité et l'égalité de genre (PRIEEG), initié par l'ambassade du Canada. Il s'agit là d'une initiative "salutaire" qui permettra au HCDS de continuer à "jouer pleinement sa partition" dans la prise en charge des problématiques d'équité et d'égalité de genre dans le monde du travail, s'est réjouie.