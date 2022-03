Sénégal/Egypte: Boulaye Dia ne retient que la qualification au Mondial et non son but historique

Diamniadio — L'attaquant des Lions, Boulaye Dia, premier buteur, en match officiel au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, mardi contre l'Egypte en match retour, dit ne retenir que la qualification de son pays en Coupe du Monde au Qatar et non son but historique.

"C'est une grande première pour moi, c'est historique. Nous allons retenir la qualification pour le Qatar. Nous étions venus pour la qualification. Nous savions que ça aller être différent et très difficile pour eux", a-t-il déclaré en zone mixte à la fin du match. Boulaye Dia, l'attaquant de Villareal (élite Espagnol), a inscrit le but des Lions à la 2-eme minute devenant ainsi, le premier à marquer en match officiel du stade Abdoulaye Wade. Il a dit qu'il était "impossible" que le Sénégal rate cette Coupe du Monde au Qatar.

Le Sénégal, après les éditions de 2002 et 2018, a décroché mardi soir sa troisième qualification à une phase finale de la Coupe du monde, qui se jouera du 21 novembre au 18 décembre 2022 au Qatar. Les deux équipes sont se départagées aux tirs au but après cent vingt minutes de jeu qui n'ont pas suffi pour désigner un vainqueur, puisque les Pharaons avaient battu les Lions avec le même score (1-0), lors du match aller des barrages, vendredi dernier, au Caire. Aux tirs au but, le Sénégal, a arraché la qualification grâce à Ismaïla Sarr, Sadio Mané et Bamba Dieng qui ont réussi leurs tirs au but. Boulaye Dia, analysant la rencontre, a indiqué que les adversaires voulaient "à tout prix amener les Lions en prolongation et faire durer le suspense".

"Nous nous sommes dits que nous allons le refaire une deuxième fois. Avec Edouard Mendy dans les cages et les tireurs désignés, que nous allons le faire. Nous n'avions pas de soucis là-dessus", a-t-il expliqué. Sur le Mondial prochain au Qatar, le premier buteur officiel du stade Abdoulaye Wade affirme que "ça sera une nouveauté pour beaucoup de ses partenaires". "Nous sommes très contents. Une Coupe du Monde au Qatar sans le Sénégal, nous savions que ce n'était pas possible. Nous ne pouvions pas l'imaginer. Nous avons tout fait pour y aller", a-t-il souligné.