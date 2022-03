Ile Maurice: Secteur bancaire - Signaux brouillés entre le board et le management de la MauBank

Tout commence le 12 août 2021, quand l'Executive Head of Human Resources (EHoHR) soumet un document intitulé Employees carrying Acting Roles in temporary replacement of resigned staff au REMCO, un sous-comité qui répond au conseil d'administration de la MauBank. REMCO décide que les employés ayant assuré la supléance à ces postes doivent être rémunérés et que la proposition sera soumise au board pour approbation. Le 18 août 2021, l'EHoHR présente un document au board, Employees carrying Acting Roles in temporary replacement of resigned staff et le nom de M. Madhou, l'EHoHR, y figure.

Le 10 septembre 2021, le Chief Executive Officer (CEO) de la MauBank n'a pas assisté à la réunion du REMCO au prétexte qu'il était souffrant. Le Deputy CEO y représente le management. L'EHoHR présente le document sur les employés ayant assuré la suppléance et la liste fait mention de 11 employés, y compris M. Madhou. La proposition est approuvée et sera recommandée au conseil d'administration. Le 19 octobre 2021, la proposition est présentée au board, qui donne son approbation.

Le 20 octobre 2021, le Company Secretary (CoSec) envoie un e-mail à M. Madhou, qui est maintenant le directeur des ressources humaines (DRH), lui demandant de faire le nécessaire pour le paiement des allocations de suppléance. Le courriel est envoyé à 10 h 36 et une copie lui est remise en "mains propres".

Le DRH contacte le CoSec et lui fait remarquer que le document fait mention de 11 noms mais le tableau en attaché ne contient que 10 noms. Il fait aussi la remarque que son nom a été enlevé de la liste.Le CoSec demande au DRH (par mail à 11 h 06) de ne pas procéder au paiement jusqu'à nouvel ordre. Entre-temps, le CoSec contacte le chairman du REMCO pour chercher son avis. Ce dernier lui demande de s'assurer que la liste qui a été approuvée à la réunion du 10 septembre et qui contient 11 noms soit utilisée pour effectuer le paiement.

À 14 h 22, le CoSec envoie un mail au DRH lui demandant de faire le nécessaire avec une liste de 11 personnes en attaché.

Par la suite, le 22 octobre 2021, le CEO approuve sans réserve aucune les notes de la réunion du REMCO du 10 septembre, qui fait mention de la liste de 11 personnes à qui payer l'allocation de suppléance. Le nom du DRH y figure. Questionné par rapport aux anomalies de 11/10 personnes sur les documents soumis, l'EHoHR réplique qu'à un certain moment, il a été forcé par le CEO d'enlever le nom du DRH, bien que celui-ci était en train d'assumer une responsabilité additionnelle en supervisant la Procurement Unit. L'EHoHR a réitéré le fait que le DRH devrait être rémunéré pour ces tâches et responsabilités additionnelles.

Aux dernières nouvelles, d'autres chamboulements au niveau du management et du board de la MauBank sont à prévoir...