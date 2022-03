Afrique de l'Est: E.A.C - Félix Tshisekedi propose la création d'une nouvelle institution

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a participé, le mardi 29 mars 2022, par visioconférence, au 19ème Sommet extraordinaire des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Communauté d'Afrique de l'Est (E.A.C).

L'adhésion de la RDC comme 7ème pays membre de cette organisation était l'un des points inscrits à l'ordre du jour. Dans son discours d'acceptation, le Chef de l'Etat Congolais a proposé la création d'une nouvelle institution au sein de l'E.A.C. Ce nouvel organe de l'E.A.C, note Félix Tshisekedi, sera chargé de l'environnement, des ressources naturelles et des mines. Et son siège devra être érigé à Kinshasa.

La RDC adhère comme 7ème pays membre de cette organisation sous- régionale aux côtés du Burundi, du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, du Soudan du Sud et de la Tanzanie. Etant un pays francophone, avec cette nouvelle adhésion, le français devient ipso facto la troisième langue de l'E.A.C, outre l'anglais et le swahili.

La nouvelle institution proposée par Tshisekedi viendra s'ajouter à d'autres institutions de l'E.A.C comme l'Agence de surveillance de la sûreté et de la sécurité de l'aviation civile (CASSOA), l'Autorité de la concurrence de l'Afrique de l'Est (EACA), la Banque de développement de l'Afrique de l'Est (EADB), la Commission de recherche en santé de l'Afrique de l'Est (EAHRC), la Commission Kiswahili d'Afrique de l'Est (EAKC), la Commission de la science et de la technologie de l'Afrique de l'Est (EASTECO), le Conseil inter-universitaire pour l'Afrique de l'Est (IUCEA), l'Organisation des pêches du lac Victoria (LVFO), et la Commission du bassin du lac Victoria (LVBC).

Créée en 2000, l'E.A.C a son siège à Dar-es-Salaam, en Tanzanie. La présidence tournante de l'organisation est assumée par le Président kenyan, Uhuru Kenyatta.

Il faut noter l'E.A.C a été créée pour faciliter et promouvoir la coopération économique régionale centrée sur les personnes et fondée sur l'économie de marché.