Congo-Kinshasa: ICCN - La gestion du DG a.i Olivier Mushiete dénoncée par les cadres et agents

Les agents de l'Institut Congolais pour la Conservation de la nature (ICCN) sont vent debout contre le directeur général ad intérim, Olivier Mushiete Nkole. Dans leur quête de performances de l'administration de l'Iccn, ils constatent que les malversations et la mauvaise gestion font perdre la crédibilité de leur Etablissement.

Le désistement de présenter les états financiers fin avril, les engagements sans tenir compte des textes réglementaires, tentative d'éloigner les agents de service de comptabilité, les dépenses non éligibles, l'opacité sur les pièces comptables sont là les causes de leur dénonciation. Ainsi, il nous revient que ces agents vont porter l'affaire devant l'Inspection générale des finances et à d'autres instances pour arrêter la descente aux enfers de l'Iccn.

Ce sont en tout plus des structures de contrôle qui ont été saisies par des agents de l'ICCN. Il s'agit, entre autres, de la présidence de la République, de la Primature, les deux chambres du Parlement, et de l'Inspection générale des finances. Dans tous ces services, ils dénoncent et passent au crible la mauvaise gestion et les malversations financières. Il y a aussi ces demandent de découverts bancaires qui se multiplient sans raison en plus les engagements qui se sont fait sans suivre la procédure, le cas le plus flagrant est celui d'un agent extérieur au poste de directeur administratif et financier chef de département.

Fruits de mécontentement au sujet de la gestion de leur Etablissement, dans l'un des documents adressés à des structures de contrôle dont nous avons eu copie, il est écrit : "le Dg a. i de l'Iccn ne s'occupe pas des directives relatives aux dépenses publiques. Justement pour empêcher les services compétents de l'Iccn à être éclairés sur la cohérence des dépenses à engager et engagées et le suivi de la trésorerie. Il a créé un environnement de travail inefficace et instable en plaçant son directeur de Cabinet, poste inexistant au statut de l'Iccn et ses assistants dans le circuit de finance en vue de camoufler l'information financière".

Comme cela ne suffisait pas, il s'est engagé auprès de la Banque EQUITY BCDC pour demander des dépassements sans un accord préalable de principe de Vice-Premier Ministre de l'Environnement et Développement durable alors qu'il n'y a pas un motif urgent. Sur ce chapitre des finances de l'Iccn, il y a, selon eux, la réalisation des certaines activités qui se sont faits de façon officieuse depuis le 4 août 2021 jusqu'à nos jours.

Par exemple, ils citent : le paiement de frais de mission aux agents du ministère des finances répertorié au n°CAB/MIN.FIN/DPRC/2022/021 alors que cette mission était en charge du trésor public ; les frais de location pour le véhicule du DG ai pour un montant de 8.460 Usd, la paiement de la prime de 800 Usd à une personne qui n'est pas de l'Iccn ; des paiement non éligible pour un appui institutionnel au ministère du Tourisme pour un montant de 16.500 usd et d'achat d'un billet d'avion et les exemples sont légions s'il faut aller aux fêtes d'anniversaires à la charge de l'Iccn. S'y ajoutent le paiement d'une facture de relevé de communication de la Vodacom pour le compte de l'Iccn se trouvant à Matete quartier Banunu au n°01 pour un montant de 4.232,13 au nom d'une personne qui gère une entreprise privée de Mushiete.

Plus grave, les dénonciateurs soutiennent qu'il n'y a jamais eu de respect des textes légaux, réglementaires et acquis régissant l'Iccn de manière générale et plus particulièrement sur les engagements des agents.

Dénonciations

Dénonçant les nombreuses pratiques ayant entraîné la lapidation des finances, les agents et cadres condamnent pêle-mêle : la non-application à dessein des textes et réglementaires, la multiplication injustifiée des contrats simplifiés pour éviter les appels d'offres, l'usage de faux documents pour justifier des dépenses fictives.

C'est ainsi qu'ils dénoncent le détournement des biens et matériels du bureau inventoriés dans le local qu'occupait l'ancien DG de l'Iccn Cosma selon le PV de constat de l'huissier de justice.

Selon eux, l'engagement d'un agent au poste de chef de service avec fonction d'Assistant financier du Dg alors qu'il est gérant à l'entreprise privée du DG ai, l'engagement du Directeur de cabinet qui s'occupe des finances de l'Iccn alors qu'il est un agent actif à la Vice-primature des Affaires étrangères sont des faits abominables à l'entreprise. Il y a eu plus d'autres engagements de personnel sans tenir compte de l'incompatibilité avec la loi sur les entreprises et Etablissement public en la matière.

Ce n'est pas tout. Dans le document, il est mentionné que le déplacement du siège de l'Iccn de l'avenue des cliniques à l'avenue Batetela, d'abord et ensuite, le changement du logo se sont faits sans autorisation des autorités compétentes. La passation des marchés se fait sans référence à l'article 36 du décret du mois avril 2010 peut-on lire dans la lettre de dénonciation. Également, ces agents ont signalé à ces services que Albert Ndele, sans engagement ni contrat comme consultant, conseiller financier puis DAF de l'Iccn, a été présenté auprès des bailleurs de fonds et partenaires alors qu'il n'a pas la maitrise de cette institution stratégique qui est ICCN et aussi Stella Nyota qui joue le rôle de trésorière chargée d'encaissement et décaissement tout en ayant une caisse parallèle au cabinet.

En tout cas, ces agents ont insisté sur la situation financière qui reste, selon eux, obscure pour les travailleurs et de surcroit préoccupante. "Les chiffres sur les dépenses de l'Iccn confirment la mauvaise gestion parce que les services des finances ne veulent pas présenter les états financiers 2021 qui nécessitent la présentation des états financiers de tous les sites y compris de la direction générale considérée comme site de l'Iccn", mentionne le document. Pour camoufler les états financiers, le menace de mutation des agents de service de comptabilité est dans le pipeline du Dg ai de l'Iccn.

Face à l'ampleur et à la persistance de ces pratiques, les agents de l'Iccn indiquent qu'en plus des dénonciations des faits susceptibles de constituer des infractions pénales, ils ont saisi les instances de toutes les fautes commises relativement à la législation budgétaire et financière.