Congo-Kinshasa: Face aux érosions /Bukavu - Stéphane Miruho propose un nouveau plan d'aménagement

"Depuis plus d'une décennie, la ville de Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu, connaît d'intenses érosions après presque chaque pluie causant ainsi d'énormes dégâts matériels et humains sans qu'aucune proposition de solution ne soit proposée par les gouvernements national et provincial", regrette le jeune sénateur Stéphane Miruho qui, au passage, propose un nouveau plan d'aménagement.

A l'en croire, il est plus que temps de penser rapidement à doter la ville de Bukavu d'un plan d'aménagement dans le but d'éviter qu'après chaque pluie, les maisons s'écroulent ainsi que les murs.

"Il y a des véhicules qui sont emportés par les eaux de pluie mais également, les personnes qui perdent la vie et leurs biens de valeur", insiste le parlementaire tout en appelant la population au strict respect des normes urbanistiques avant toute construction.

" Nous regrettons d'apprendre qu'à Bukavu, la pluie commence à devenir un cauchemar alors que cela doit être plutôt une bénédiction dans le sens où dans certains coins de cette ville, comme dans la commune de Kadutu, il y a des véhicules et des personnes qui sont emportés par les eaux des pluies diluviennes, des maisons et murs qui s'écroulent.

"La récente pluie a fait des dégâts énormes matériels et humains que nous ne cessons de regretter et où on peut citer l'écroulement du mur du stade de Kadutu ainsi que d'autres".

Il est temps que les autorités comprennent que c'est le moment opportun de doter cette ville d'un plan d'aménagement moderne. Cela fera à ce que les érosions soient une histoire du passé et que tout fils du Sud-Kivu soit heureux de voir la fin de ce cauchemar.

Nous comptons beaucoup sur le savoir-faire du ministre sectoriel Guy Loando MBOYO pour que notre ville de Bukavu, n'enregistre plus de dégâts quand il y a la pluie.

"Nous invitons le gouvernement provincial du Sud-Kivu à mener une campagne de sensibilisation envers la population sur le respect des normes urbanistiques avant d'effectuer une quelconque construction. Car, une mauvaise habitude s'est installée dans le chef de la population qui se permet ainsi de construire n'importe où bien qu'il y ait des lieux où l'on ne peut pas construire mais cela n'a jamais été respecté", ajoute-t-il.

"Nous appelons la population à se référer aux services urbanistiques avant de construire même une maison en planche. Cela montrera la maturité dans le chef de la population. Et, puis, il faudra planter beaucoup d'arbres afin d'éviter les intenses érosions", a dit, enfin, sénateur Stéphane Miruho.