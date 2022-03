Afrique: En route pour Qatar 2022, les Léopards de la RDC coulent à Casablanca 4-1

Après avoir tenu et bien négocié le match aller au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa, les Léopards de la RDC sont allés couler comme l'eau du majestueux Fleuve Congo au stade Mohamed V, à Casablanca devant les Lions d'Atlas du Maroc, au match retour du troisième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022, score final du match 4-1.

Une fin triste pour les Léopards qui sortent ainsi par la petite porte, alors qu'ils méritaient mieux. Ils ont laissé le plat au Maroc qui s'est qualifié pour sa 6ème participation à une phase finale de la Coupe du monde.

Le match commence bien par une très belle frappe de Dieumerci Mukoko Amale à la 2ème minute qui passe juste à côté de la cage marocaine. Pas pour longtemps, c'est le Maroc qui attaque. Une profondeur marocaine lancée par Hakimi est bien capté par le Joël Kiassumbwa, l'on joue la 4ème minute.

Dans la foulée, c'est la défense à trois montée par le technicien argentin laisse beaucoup de déchets. A la 8ème minute, Christian se fait piéger, avant qu'il ne soit sauvé par son gardien de but. Un très bon corner de Johan Wissa se solde par un centre Meschack Elia qui ne trouvera personne à la conclusion. Entre temps, les Lions d'Atlas s'ouvrent, menacent et inquiètent, jusqu'à ouvrir le score par l'entremise de A. Ounahi à la 21ème minute, suite à un mauvais dégagement de Christian Luyindama.

Et puis, le match va s'arrêter pendant une dizaine de minutes. Le gardien marocain qui s'est fait blessé dans un télescopage avec le Luyindama prendra tout son temps pour se faire soigner. Dans la poursuite du jeu, l'arbitre burundais ajoutera 12 minutes du temps additionnelles. Du temps qui n'empêcheront pas aux Lions d'Atlas d'alourdir le score, but de T. Tisoudali (45+7). La mi-temps intervient sur ce score de 2-0 en faveur des du pays hôte.

A la reprise, alors que l'on croyait à une réaction des Léopards tranchante des Léopards, mais non, Cuper Hector et ses poulains seront humiliés. Le grand péché des Léopards, c'est leur détermination d'aller vite chercher la réduction, mais sui seront trahis par les contre-attaques terribles des Marocains.

Ounahi reviendra vite à la charge pour son doublé à la 54ème, puis le célèbre Hakimi pour le 4ème but à la 69ème minute. Le grand coup de chapeau reviendra Ben Malongo Ngita, aussitôt entré, premier ballon, une grappe limpide après un amortissement de la poitrine qui ira jusqu'au fond du filet pour la réduction du score tant attendu. Un but qui est intervenu à la 78ème minute. Pour la suite, Joël Kiassumbwa s'est révélé grand, limitant plusieurs dégâts. S'en est donc fini, la RDC est passée largement à côté de sa deuxième qualification.

Ghana, Sénégal qualifiés

Dans les autres matches, le Ghana s'est qualifié en allant imposer un match au Nigeria à Abuja (1-1). Score suffisant pour les Blacks Stars qui ont fait un match de score vierge à aller à Accra (0-0). Le Sénégal a de nouveau éliminé l'Egypte encore et toujours aux tirs aux buts, après un score cumulé de 1-1 partout dans tous les deux matches. Après la victoire à la CAN, Sadio Mané a encore une fois de plus fait couler les larmes de son coéquipier de Liverpool Mohamed Salah.

Une nuit agitée à Barcelo Anfa Hôtels...

Les Léopards de la RDC ont vécu une nuit agitée à Barcelo Anfa Hôtels, en plein centre de Casablanca, suite une incursion de quelques supporteurs marocains, aux alentours de cet hôtel avec des pétards et autres nuisances sonores, a confirmé mardi à l'ACP, l'officier médias de la Fédération congolaise de football association (Fecofa) sur place à Casablanca.

A en croire la presse marocaine, il s'agissait plutôt d'un groupe restreint du peuple marocain qui est venu souhaiter bienvenu aux Léopards à Casablanca. Seulement cet accueil a été fait d'une manière pas trop bien, dérageant sérieusement le sommeil des Léopards. Ces marocains bien identifiés ont presque toute la nuit, entonné des pétards, de la musique et autres nuisances sonores tout autour de l'hôtel.

Selon les dirigeants congolais, le but était simple, empêcher et distraire la nuit tranquille des Léopards d'avant match de l'équipe nationale et du staff technique. Il ressort qu'il s'agit d'une tradition assez régulière dans ce pays à chaque fois qu'il y a grand match comme celui-ci.