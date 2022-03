Madagascar: 29 mars à Manakara - Andry Rajoelina fustige l'égoïsme des politiciens

29 mars 1947 - 29 mars 2022. La commémoration du 75e anniversaire de l'insurrection de 1947 a eu lieu hier. Le président Andry Rajoelina a choisi le Mausolée d'Avaratr'Ambohitsaina et la ville de Manakara pour la célébration officielle. Comme à l'accoutumée, la commémoration a été marquée par un dépôt de gerbes de fleurs devant la stèle des martyrs du 29 mars à Antananarivo, mais aussi à Manakara.

À rappeler que la capitale de la Fitovinany a enregistré le plus de pertes en vies humaines lors de cette lutte pour l'indépendance. C'est là que les hostilités ont commencé. Le Chef de l'Etat n'a d'ailleurs pas manqué d'adresser une pensée particulière pour les martyrs, notamment les Menalamba, Sadiavahy, VVS, Ralaimongo et autres qui ont combattu contre les colons. " 29 mars : Ilo tsy very sy tsy maty ao am-po ny fanavotana ny Firenena " .

Tel est le thème choisi pour cette année. Dans sa prise de parole devant la population de Manakara, le président Andry Rajoelina a lancé un appel à l'endroit des jeunes générations afin de suivre l'exemple de nos ancêtres qui ont fait preuve de courage et de patriotisme. Il insiste aussi sur l'importance de la solidarité, la cohésion et l'unité. " C'est important en ce moment où Madagascar comme les autres pays du monde traverse une période difficile " , explique-t-il.

" Tous ceux qui ont déjà participé à une lutte pour le changement connaissent l'importance du tolona " , a déclaré Andry Rajoelina. Une allusion certainement à la lutte populaire qu'il a menée en 2009. Et lui d'ajouter qu'on ne peut pas monnayer ni échanger le "tolona" contre de l'argent. En effet, Andry Rajoelina a profité de cette journée de commémoration de l'insurrection du 29 mars 1947 pour fustiger le comportement de certains politiciens. " Actuellement, plus d'un favorisent la trahison et le mensonge pour satisfaire leur soif du pouvoir et d'argent... Désormais, l'égoïsme gangrène la pratique politique " , a-t-il lancé.

Le numéro Un d'Iavoloha de soutenir dans la foulée que Madagascar ne réussira jamais son développement si les politiciens continuent de favoriser la politique de la trahison. Pour lui, nous ne pourrions réussir qu'avec la solidarité et la cohésion. Andry Rajoelina se dit prêt à se sacrifier pour Madagascar. Il affirme aussi que la lutte continue jusqu'à ce que l'on parvienne à une véritable indépendance dans tous les domaines, en l'occurrence l'autosuffisance alimentaire.

Après la cérémonie officielle, le président de la République a visité une exposition de photos concernant les événements de 1947. Il a ensuite pris part au " nofon-kena mitam-pihavanana " avec la population de la région Fitovinany. Lors de cet évènement, le Chef de l'Etat a été accompagné par le ministre de la Défense nationale, la ministre de la Fonction publique et le Secrétaire général auprès de la Présidence.