Ile Maurice: Covid-19│Statut vaccinal et booster dose - date butoir repoussée et virus sur beSafeMoris

Vous l'avez sûrement remarqué. Si vous avez reçu votre dose de rappel et que vous vérifiez votre statut vaccinal sur beSafeMoris, celui-ci vous dit que vous êtes seulement "partially vaccinated". La faute à un méchant virus, enfin bug, sur la plateforme en question. Une source du ministère de la Santé explique que la méchante "bête" sera éradiquée d'ici le 4 avril. Date à laquelle les autorités effectueront une mise à jour du système. D'autant plus qu'il y a des changements en perspective concernant le statut vaccinal, justement. Les autorités émettront un communiqué sur ces changements cette semaine.

Pour commencer, la Quarantine Act a été amendée le 25 mars. Le statut de "fully vaccinated" a été modifié pour y inclure les personnes précédemment infectées au Covid. Qui plus est, la date butoir pour ceux qui n'ont pas encore fait leur booster dose a été repoussée au 4 avril donc. Pour faire simple, vous ne serez plus persona non grata au bureau ou dans les restaurants si vous n'avez pas encore fait votre booster dose d'ici là.

S'agissant des personnes qui ont déjà contracté le virus, elles ont maintenant un délai variant entre 40 jours et six mois après la guérison pour continuer leur cycle vaccinal. Par exemple, une personne avec une dose de vaccin et ayant eu affaire au coronavirus sera considérée comme "complètement vaccinée" jusqu'à six mois après son infection, date à laquelle elle devra faire sa deuxième dose. La suite du cycle de vaccination ne change pas.

Quant aux personnes avec un premier cycle vaccinal complet, elles seront considérées comme pleinement vaccinées jusqu'à six mois et devront faire leur booster avant la date butoir du 4 avril. Auparavant, il fallait continuer le cycle vaccinal un mois après l'infection. Cet amendement fait que le système de santé prend en compte la protection conférée par l'infection. Dans la pratique, les personnes devront être munies de leur certificat médical pour pouvoir avoir accès aux endroits publics nécessitant le pass vaccinal.

Autre changement apporté, la date de l'entrée en vigueur du statut de "fully vaccinated". Au début, celui-ci était réservé aux personnes avec une dose de Johnson & Johnson ou deux doses d'un autre vaccin. Dans un premier temps, le ministère de la Santé avait annoncé qu'à partir du 15 janvier, il faudrait absolument avoir reçu une troisième dose au plus tard six mois après la deuxième pour conserver le statut en question. Par la suite, la date avait été repoussée au 19 février. Maintenant, vous avez jusqu'au 4 avril pour recevoir votre troisième dose. Quant à ceux qui feront leur booster dose après, ils devront s'assurer que cela soit fait au plus tard six mois après le premier cycle.

"Fully vaccinated"

La "Quarantine Act" stipule que les personnes sont considérées comme étant complètement vaccinées entre 28 jours et six mois après une première dose de Johnson & Johnson. Après six mois, elles devront avoir fait la "booster" pour conserver le statut. Concernant les autres vaccins, le statut est conféré aux personnes entre 14 jours et six mois après la deuxième dose. Après ce délai, il faudra avoir la "booster" pour garder le statut. Désormais, les personnes infectées ont le même délai de six mois pour poursuivre leur cycle vaccinal.