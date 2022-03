Afrique: Ju-Jitsu - Championnats d'Afrique - Maurice gagne six médailles dont deux d'or en Angola

Jonathan Charlot, Chandrine Perrine et Adil Dookee Jr ont fait honneur au pays aux Championnats d'Afrique de Ju Jitsu en Angola les 25 et 26 mars derniers. Nos représentants y ont récolté six médailles dont deux d'or, une d'argent et trois de bronze.

Chez les filles, Chandrine Perrine a remporté l'or en Ne-Waza (Jiu Jitsu brésilien) en disposant des Angolaises Rosa Ana et Inacio Sueli dans la catégorie des moins de 63 kilos. Mais en 'Fighting', comme il n'y avait qu'une seule combattante , il fallu faire trois combats pour départager les participantes. L'Angolaise Paula Felicidade a gagné le premier combat et Chandrine Perrine a remporté le deuxième. Toutefois, elle a perdu le troisième par un point lors des dernières secondes. C'est ce qui lui a valu l'argent dans cette épreuve. Rappelons que Chandrine Perrine est déjà qualifiée pour les World Games 2021 (Jeux Mondiaux) qui auront lieu en juillet 2022 aux États-Unis. Sa prestation en Angola montre que la Mauricienne n'a en rien perdu de son talent.

Chez les garçons, Jonathan Charlot et Adil Dookee n'ont pas démérité non plus. Le premier s'est octroyé l'or en combat, dans la catégorie des moins de 85 kilos. Pour ce faire, il a remporté quatre combats, soit deux contre deux représentants de la République démocratique du Congo (Christian Tshimpangila Badibanga et Glody Iteko Eyenga) et deux Angolais (Pascoal Bondo Salomao et Pedro Medo). Jonathan Charlot doit savourer sa victoire, lui qui voulait reconquérir son titre de Champion d'Afrique en Ju-Jitsu Fighting - qui est sa discipline de prédilection - après son sacre en Afrique du Sud en 2018 et après en avoir été dépossédé lors de la finale des championnats africains en 2019, au Maroc. Cela dit, en Ne-Waza, Jonathan Charlot a décroché le bronze en Angola, derrière les Angolais Inelton Bombo Cardoso (0r) et Ricardo De Brito (Argent). Quant à Adil Dookee, il a récolté le bronze chez les moins de 77 kilos tant en Ne-Waza qu'en combat. Sa performance est encourageante pour l'avenir puisqu'il n'en était qu'à sa première participation à cette compétition.

Enfin, la 'Mauritius National Ju-Jitsu Federation' tient à remercier les sponsors qui ont aidé les représentants mauriciens à se rendre aux championnats d'Afrique de Ju-Jitsu, à savoirStone Specialist Ltd, PhoenixBev, Imagerunner (Canon), Tailwind Mauritius, Anand Gujadhur et Laulloo Irshad.