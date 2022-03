Afrique: L'EST lourdement sanctionnée par la CAF - Il ne fallait pas tomber dans le piège !

La CAF n'attendait qu'une étincelle pour activer son jugement en sursis. En effet, l'instance continentale s'est basée sur une condamnation antérieure pour justifier les mesures disciplinaires qu'elle vient de prendre à l'encontre de l'EST. Les supporters auraient dû faire un peu plus attention...

S'agit-il d'un harcèlement où d'une sanction méritée ? C'est un peu les deux. En effet, l'Espérance de Tunis est dans le viseur de la CAF depuis la fameuse finale de la Ligue des champions contre le Wydad de Casablanca, un certain 31 mai 2019. Un long bras de fer juridique a opposé les deux institutions, porté devant le TAS. Depuis, c'est la " guerre froide ". A la moindre infraction commise, la CAF n'hésite pas à infliger à l'EST la plus lourde des sanctions. Et c'est ce qui vient de se passer. L'EST vient d'écoper deux matches à huis clos en tant que club organisateur. La CAF explique sa décision par " le comportement inacceptable et récurrent de ses supporters ".

De ce fait, l'EST recevra le CR Belouizdad, ce samedi pour le compte de la dernière journée de la phase de groupes de la C1 africaine, à huis clos. Son match à domicile pour le compte des quarts de finale se jouera également à huis clos. Le club " sang et or " a écopé également une lourde sanction financière. Une amende de 20.000 dollars américains, soit l'équivalent de 59.000 dinars tunisiens.

Avis mitigés

Sur les réseaux sociaux, les avis des supporters sont mitigés. Il y a ceux qui estiment avoir prévenu contre l'usage des fumigènes, sachant que la CAF attend l'EST au tournant. D'autres évoquent un " harcèlement sans équivoque", appelant la direction du club à agir.

Néanmoins, il ne fallait pas tomber dans le piège. La CAF n'attendait qu'une étincelle pour activer son jugement en sursis. En effet, l'instance continentale s'est basée sur une condamnation antérieure (un match à huis clos avec sursis pour une infraction similaire lors de la demi-finale de la saison 2020/2021 de la Ligue des champions contre Al Ahly du Caire), pour justifier ses dernières mesures. Les supporters auraient dû faire un peu plus attention.

Notons que les deux autres clubs tunisiens engagés dans les compétitions continentales interclubs ont été également sanctionnés. Accusée de mauvais comportement des supporters lors de son match du 12 de ce mois contre l'Espérance de Tunis, et compte tenu d'une condamnation antérieure (7.500 dollars américains) pour une infraction similaire lors de son match face au CR Belouizdad le 17 février dernier, l'Etoile du Sahel disputera sa prochaine rencontre de Ligue des champions contre Jwaneng Galaxy FC, après-demain, à huis clos. L'ESS a écopé aussi une amende de 10.000 dollars américains, soit l'équivalent de 30.000 dinars tunisiens.

Quant au Club Sportif Sfaxien, il a écopé une amende de 16.000 dollars américains (un peu plus de 47.000 dinars tunisiens), et ce, pour mauvais comportement de ses supporters qui ont jeté des objets sur le terrain lors de son match de la Coupe de la Confédération contre Pyramids FC, disputé le 13 courant.