Congo-Kinshasa: Des infiltrés parmi les signataires de la motion contre Kalumba - La Cour de Cassation saisie

Alors que le ministre de l'Economie, Jean-Marie Kulumba, est attendu ce mercredi 30 mars 2022 à l'Assemblée Nationale suite à une motion de défiance lui adressée, on apprend des sources proches du dossier que certains signataires de ladite motion ne seraient pas des députés nationaux .

On aurait décelé sur cette liste signée par 70 motionnaires des infiltrés inconnus de l'Assemblée Nationale. Par conséquent, les avocats conseils du ministre de l'Economie ont saisi la Cour de Cassation pour obtenir la surséance de l'examen de la motion afin de tirer au clair l'affaire. Cette source digne de foi renseigne également que le bureau de l'Assemblée Nationale a été saisi pour la même cause face à cette tricherie à ciel ouvert.

Visiblement, les ennemis du combat que mène Jean-Marie Kalumba pour le redressement du secteur de l'économie sont prêt à tout, même en recourant à des voies frauduleuses, pour obtenir sa déchéance.

Au regard des révélations troublantes sur cette motion de défiance, le député national de l'UNC, Alfred MAISHA, est d'avis que l'Assemblée Nationale devrait normalement surseoir à cette procédure en attendant l'Arrêt de la Cour de Cassation. " En application de l'article 151 de la Constitution, l'Assemblée Nationale ne peut pas statuer sur une matière qui fait l'objet d'un procès en cours ni légiférer dans le sens d'apporter une solution à un procès en cours. A mon avis, c'est là où il y a le problème. Si ce mercredi, il est apporté la preuve à la plénière de la saisine effective du parquet, l'Assemblée Nationale devra surseoir au débat en attendant que l'instance judiciaire saisie puisse trancher", indique ce député.

Il explique, par ailleurs, que lorsqu'on appose une signature sur une motion de défiance censée être signée uniquement par les députés nationaux sans en avoir qualité, ce document altère automatiquement la vérité et n'est plus digne de foi. C'est ce qui constitue, selon lui, l'infraction de faux en écriture. Par conséquent, ce document (motion de défiance) doit être confisqué et détruit. "... Le faux commis en écriture expose non seulement son auteur à une sanction pénale mais également, il expose cet acte matieriel à la destruction et à la confisquation.", martèle-t-il.

Pour lui, il est souhaitable que l'Assemblée Nationale suspende la procédure, de peur de semer la confusion car, dit-il, il y a risque qu'on fasse le débat, lors de la plénière de ce mercredi, sur un document qui pourrait être déclaré faux par l'instance juridictionnelle. " Qu'adviendra-t-il si l'Assemblée Nationale, malgré les exceptions soulevées, continue quand-même le débat sur cette affaire, et que l'instance juridictionnelle confirme qu'il y avait du faux dans cette motion ?" s'est interrogé le député Alfred MAISHA, avant d'insister sur le fait que la Constitution interdit aux organes législatifs de statuer sur une matière qui fait l'objet d'un procès.

Quelle devra donc être la suite du dossier alors que l'examen de la motion est prévu ce mercredi 30 mars? On le saura dans les prochaines heures.

Il faut tout de même noter que les avis sont partagés au sujet de cette motion de défiance. Selon certains députés, les initiateurs de cette motion devaient commencer par une question écrite, ensuite une interpellation, et non demander le départ du ministre qui du reste a le mérite de la baisse du prix du billet d'avion et la réglementation du marché intérieur.

Plusieurs observateurs, tout en reconnaissant le droit du contrôle parlementaire , estiment que les initiateurs de cette motion sont allés à l'extrême comme s'ils étaient téléguidés par une main noire.

Il sied de noter qu'il est reproché au ministre de l'Economie, entre autres, la hausse des prix des produits de première nécessité depuis plus d'un an, la mauvaise gestion de 20 millions de dollars déboursés pour l'achat des chinchards et surtout la non adhésion du ministre à la vision du Chef de l'Etat, celle de faire émerger des millionnaires au pays.