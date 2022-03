Togo: La LCT attend du gouvernement des mesures urgentes

Au lendemain de la hausse des prix de carburants, la Ligue des Consommateurs du Togo, préoccupée par le phénomène de la vie chère, a recommandé au gouvernement des mesures urgentes de soulagement afin d'anticiper le mal qui se projette peu à peu l'horizon.

Face à cette situation pertinente, la LCT qui a maintes fois recommandé la suspension ou la réduction de certaines taxes (TVM, Taxe d'habitation, frais de péage, tickets des marchés, etc.), réitère les mesures urgentes à prendre pour soulager les consommateurs via une note le 29 mars 2022.

Tout en reconnaissant la tendance haussière du prix du baril à l'international, la LCT soutient que la contextualisation de la situation à l'échelle de notre pays recommande plutôt des mesures d'atténuation en amont du phénomène de la vie chère et de mesures d'accompagnement. En tenant compte de cette réalité et vu le pouvoir d'achat de plus en plus faible des consommateurs, il ne devrait pas avoir une augmentation jusqu'à cette proportion.

A en croire Emmanuel Sogadji le président de la LCT, les jours à venir seraient incertains, si le gouvernement ne rend pas publique les mesures d'accompagnement susceptibles de renforcer le panier de la ménagère dans les heures qui viennent.

Ceci dit, le gouvernement doit procéder à l'établissement d'un listing des produits de forte consommation dont les prix doivent être plafonnés afin d'éviter des spéculations aussi bien au niveau des grossistes que des détaillants. Pour la disponibilité et la diminution des prix des céréales, l'ANSAT doit mettre sur les marchés ses stocks disponibles en attendant qu'elle soit réformée pour une meilleure prise en charge des enjeux de son existence. Le quotidien est difficile et complique davantage la quiétude et l'équilibre de plusieurs ménages "

Pour finir, la LCT reste préoccupée par le phénomène de la vie chère et attend du gouvernement des mesures urgentes pour soulager la souffrance des ménages.