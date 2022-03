Togo: Djene Dakonam, Capitaine des Eperviers - " Un bilan positif, on va garder le cap et revenir en Juin pour bien disputer les quatre matches qui nous attendent "

Ç'en est fini pour Antalya 2. Les Eperviers du Togo ont bouclé cette campagne de préparation hier par un second match contre le Bénin, après le succès face à la Sierra Leone plusieurs jours plus tôt. Si la rencontre s'est soldé par un nul, il a été surtout une occasion pour ce nouveau groupe en constitution de voir comment réagir en cas de difficultés.

Voici comment le capitaine des Eperviers décortique cette rencontre et fait le bilan de ces jours de regroupement au pays de Reccep Tayip Erdogan... " C'était un match équilibré. On a essayé de jouer un bloc qui est bas, quand on pressait en deuxième partie, on a eu plus de possession et plus de possibilité de marquer des buts. Le match a été 50-50 Je suis content du rôle que tout le monde a joué dans ce match. Défensivement, il y a de petits trucs à régler, le bilan est positif, on va venir en Juin plus costaud.

Les nouveaux sur le plan humain, ils étaient bien reçus, et ça se sentait dans le match. Ils jouaient comme si ils avaient beaucoup de matches en sélection. Mais le début est toujours compliqué. Donc là, c'est un bon départ. En Juin, ils reviendront plus motivés, et plus jouer pour le pays. Le bilan est positif, le groupe a progressé sur tous les plans, nous sommes comme une famille on vit bien, et sur le terrain, ça se fait sentir, on va essayer de garder ce cap pour essayer de revenir en Juin et de bien disputer les quatre matches qui nous attendent ".

El capi, rendez-vous est donc pris en Juin pour les quatre matches des éliminatoires de la CAN 2023.