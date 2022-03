Togo: Moussa Latoundji, coach du Bénin - " Un très belle équipe togolaise qui nous a créé un peu de problème "

Ce sont là des mots du technicien béninois des Ecureuils, Moussa Latoundji. Au terme de la rencontre d'hier, soldé par un nul 1-1 entre les Ecureuils et les Eperviers du Togo, il a donné son avis sur ces jours de stage mais également a posé son regard sur la sélection togolaise en pleine reconstruction.

" Bravo à mes joueurs qui se sont donnés à fond. On a raté de justesse la CAN, et les barrages, et là, il était question de faire plaisir au peuple béninois. Les choses se passent un peu mieux. On a essayé de rajeunir l'équipe, vous avez vu des jeunes dedans qu'on a fait venir pour voir comment ils vont se comporter dans les jours à venir ", a-t-il déclaré avant de poursuivre, " on a fait une bonne préparation, là je pense que nous sommes un peu prêts. Je pense qu'on a joué contre une très belle équipe. Les Togolais nous ont créé un peu de problème. Mais après, ça s'est bien passé pour nous ".

Pour rappel, les Eperviers Seniors au cours de ce stage d'Antalya ont fait deux matches et ont obtenu une victoire (sur la Sierra Leone) et un nul (face au Bénin).