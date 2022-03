Congo-Kinshasa: Slam - Do Nsoseme enflamme littéralement le public à la Halle de la Gombe

A la Halle de la Gombe, la slameuse et poétesse congolaise Do Nsoseme Dora a réussi à enflammer le public, samedi 26 mars 2022. C'était un concert de grande qualité pour cette artiste devant une foule simplement conquise. Collègues artistes, parents, enfants et consorts ne cessaient d'applaudir l'étendue de son talent poétique.

De sa très douce voix, Do Nsoseme a exploré un certain nombre de thématiques, entre autres, la vanité des choses, l'histoire de la RDC, les droits de la femme et de l'enfant, l'amour, la paix, la vie des kinois, l'espoir.

L'un après l'autre, à travers ses textes poétiques, elle a brossé chacun des sujets, tout en mettant un accent particulier sur la consolidation de la paix en RDC, et au monde entier. "La paix est essentielle pour pouvoir vivre sa vie, on ne peut pas vivre une vie sans la paix. C'est important qu'il y ait eu la paix au Congo, qu'il y ait la paix partout dans le monde entier", a-t-elle déclaré à votre rédaction, juste après son show.

Revenant sur la question des femmes, en ce mois qui leur est dédié, cette femme invite ses congénères de demeurer dans la lutte en guise d'obtenir une meilleure condition féminine. Quelques heures après sa brillante prestation, la slameuse et poétesse a tenu à remercier le public qui était présent. "Kinshasa,

Merci une fois de plus, merci mille fois ! Merci pour la présence qui a rendu mon spectacle, votre spectacle, notre spectacle inoubliable ! Merci pour l'enthousiasme qui a permis de passer des moments merveilleux! Merci aux talentueux musiciens qui m'accompagnent... Merci au centre culturel Aw'art, à la Plateforme Contemporaine, à l'Académie des Beaux-arts de Kinshasa, aux femmes de Lettres congolaises, merci à toutes les slameuses et slameurs, à tous les artistes, aux journalistes présents, merci à tous les héros dans l'ombre (ma famille, toutes mes amies et tous mes amis) et, enfin, merci à Yan Yemomene, le manager", a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Coup de projecteur sur Do Nsoseme

Slameuse, poétesse et photographe née à Kinshasa en 1994, Do Nsoseme est diplômée de l'académie des Beaux-arts de Kinshasa. Après un parcours dans événementiel, la communication, le design, elle se consacre à la pratique du slam et de la photographie depuis 2015.

Il sied de noter que ce concert vient juste après son passage au festival " Corps de textes " organisé par le théâtre de Liège en Belgique du 14 au 20 mars 2022.

Sur place, la slameuse congolaise a eu à animer des ateliers d'écriture du slam, et elle a marqué également son passage au travers des expositions photographiques et d'un concert slam.