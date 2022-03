Afrique: Diplomatie - l'Ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada pour un renforcement de la coopération avec la province de l'Ontario.

L'Ambassadeur de Côte d'Ivoire au Canada, S.E.M Bafétigué OUATTARA a initié une visite de travail à Toronto, capitale de la prospère province canadienne de l'Ontario.

Cette visite qui a débuté le lundi 28 mars 2022, a permis au diplomate ivoirien d'échanger sur des questions d'intérêts communs avec les autorités politiques de cette province.

C'est d'abord la Lieutenant-gouverneure de cette Province de l'Ontario, SE. Mme la très Honorable Elizabeth DOWDESWELL qui a reçu en audience, l'Ambassadeur Bafétigué OUATTARA. Au cours de cette rencontre, il a été question de la nécessité de renforcer la coopération bilatérale sur le plan des échanges économiques et commerciaux entre la Côte d'Ivoire et la province d'Ontario, considérée comme le poumon économique du Canada.

La Lieutenant-gouverneure de l'Ontario qui connaît bien le continent africain, a fait état d'un bref séjour passé en Côte d'Ivoire à l'occasion de sa mission à la tête du Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) au Kenya. SE. Mme Elizabeth DOWDESWELL a indiqué à son hôte que le Canada a développé une expertise dans l'exploitation durable des ressources minières. Elle a souhaité que la Côte d'Ivoire puisse suivre cette voie d'une gestion responsable de l'exploitation de son secteur minier.

Après la Lieutenant-gouverneure de l'Ontario, ce fut le tour de l'honorable Ted ARNOTT, Président de l'Assemblée législative de recevoir le diplomate ivoirien. Les deux hommes, dans le cadre de la diplomatie parlementaire, ont discuté de perspectives en matière de coopération entre les deux parlements et de la nécessité de consolider l'État de droit et les institutions démocratiques. Le Chef de la Mission diplomatique ivoirienne a aussi plaidé pour le renforcement des capacités des parlementaires Ivoiriens et canadiens et pour une plus grande ouverture du parlement de l'Ontario aux assemblées parlementaires de la francophonie.

S.E.M Bafétigué OUATTARA a poursuivi sa visite de travail avec les responsables et l'administration académique du " Collège Boréal de Toronto ", un établissement spécialisé dans la recherche et l'innovation dans le domaine des mines, de l'agriculture et de la gestion des forêts.

Notons que l'Ambassadeur Bafétigué OUATTARA a saisi l'opportunité de l'audience avec la Lieutenant-gouverneure de l'Ontario pour exprimer le souhait de la voir effectuer une visite officielle en République de Côte d'Ivoire.

Ambassade de Côte d'Ivoire au Canada