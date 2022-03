Nigeria: Nouvelles attaques à Kaduna, l'État nigérian où deux des trois prêtres enlevés le mois dernier ont été enlevés

Abuja — De nouvelles attaques ont eu lieu dans l'État de Kaduna au Nigeria, où deux des trois prêtres ont été enlevés le mois dernier (voir Fides 29/3/2022). Au cours des dernières 24 heures, deux attaques ont été menées contre des trains traversant la ligne Abuja-Kaduna. L'attaque la plus grave, qui a eu lieu dans la soirée du 28 mars, vers 19 h 45 dans le village de Dutse, dans la zone de gouvernement local de Chikun située à quelques kilomètres de la gare de Rigasa, a fait au moins huit morts. Les terroristes ont placé des engins explosifs improvisés (EEI) sur les voies, obligeant le train en provenance de Kaduna et à destination d'Abuja à s'arrêter.

Les policiers qui escortaient le train ont été submergés, et seule l'arrivée de renforts militaires a contraint les terroristes à fuir, mais ils ont pris certains passagers en otage. Une fois le calme revenu, les passagers ont du parcourir à pied" environ 45 kilomètres, sous escorte militaire, jusqu'à l'autoroute Abuja-Kaduna, et de là, ils ont été transportés en bus vers un hôpital militaire à Kaduna et vers l'hôpital catholique Saint Gerald.

L'autoroute Kaduna-Abuja a été attaquée par un groupe armé qui a bloqué le trafic et kidnappé des automobilistes hier 29 mars. Les terroristes opérant dans l'État de Kaduna semblent avoir adopté une stratégie précise pour frapper les principaux axes de connexion. Le 26 mars, un commando a attaqué l'aéroport de Kaduna (voir Fides 28/3/2022), un épisode que les autorités locales ont partiellement dévalorisé, affirmant que les terroristes n'avaient pas attaqué le terminal de l'aéroport mais une aile périphérique, le long de la piste.

Selon un membre du parti d'opposition Peoples Democratic Party (PDP), plus de 10 366 Nigérians ont été tués par des terroristes en 2021. La même année, plus de 2 900 enlèvements ont eu lieu. Au cours des trois premiers mois de 2022, au moins 536 Nigérians ont été tués par des terroristes.

L'insécurité au Nigeria varie selon les régions. Dans le nord-est, les djihadistes de la province de l'État islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP) constituent la principale menace ; dans d'autres États du nord et dans la "Middle Belt", la zone centrale qui sépare le nord à majorité musulmane du sud à majorité chrétienne, la présence de groupes de bandits et les affrontements entre agriculteurs et éleveurs (les deux phénomènes se chevauchant dans certains cas) sont les principaux facteurs de risque ; enfin, dans le sud, les tensions séparatistes et celles liées aux dommages environnementaux résultant de l'exploitation pétrolière ont créé un mélange potentiellement explosif.