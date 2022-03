Afrique: Coupe du monde Qatar 2022 - Les représentants africains seront fixés vendredi sur leur sort

Que le Sénégal, le Cameroun, le Maroc, le Ghana et la Tunisie, les cinq représentants africains, retiennent leur souffle. Ils connaîtront leurs futurs adversaires vendredi, à l'issue du tirage au sort de la compétition prévue du 21 novembre au 18 décembre prochains au Qatar.

L'Afrique a consacré le 29 mars, au bout du suspense, ses héros au terme de la phase retour des barrages de la Coupe du monde Qatar 2022. Champions d'Afrique pour la première fois il y a un mois et demi, les Lions de la Teranga ont refait, mardi à Dakar, le coup de Yaoundé en dominant les Pharaons d'Egypte. Comme, lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), le Sénégal a obligé l'Egypte à poser pour la deuxième fois les genoux à terre, lors des tirs au but (3-1), après un score d'un but partout pour l'ensemble des deux matches. Le Sénégal a refait très vite son retard grâce à un but inscrit dès l'entame du match retour.

Pendant les tirs au but, Mohamed Salah a été malchanceux pendant que son coéquipier de Liverpool, Sadio Mane, transformait le sien. Le Sénégal participera à sa troisième phase finale après 2002 et 2018 et a pour meilleure performance les quarts de finale atteints lors de sa première participation. En 2018, il avait manqué de passer le premier tour à cause du nouveau réglement de la Fédération internationale de football association. Il avait pris deux cartons de plus que le Japon, alors que les deux équipes étaient à égalité de points.

Au bout du suspense, les autres Lions, ceux indomptables du Cameroun, ont privé les Fennecs d'Algérie d'une qualification qui leur tendait déjà les bras. Battu à l'aller sur son propre terrain, le Cameroun s'est relancé grâce au but d'Eric Maxim Choupo Moting, bien aidé par une faute de main du gardien Raïs M'bolhi à la 22e mn. Les Fennecs ont établi l'équilibre dans les ultimes minutes du temps règlementaire de la prolongation mais dans le temps additionnel, Karl Toko Ekambi a envoyé le Cameroun au Qatar. Comme le Sénégal, le Cameroun a pour meilleure performance les quarts de finale atteints en 1990. Les Lions indomptables participeront à leur huitième phase finale après 1982, 1990, 1994, 1998, 2002, 2010 et 2014.

Victoire facile des Lions de l'Atlas face aux Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) 4-1. Azzedine Ounahi a inscrit un doublé à la 21e et 54e mn. Tarik Tissoudali, buteur à la 52e mn, et Achraf Hakimi (69e mn) ont donné plus d'ampleur à cette victoire. La RDC a réduit le score après le but de Ben Malango à la 77e mn. Le Maroc, qui participera à sa sixième phase finale après 1970, 1986, 1994, 1998 et 2018, a pour meilleure performance les huitièmes de finale atteints en 1986.

Grâce à la règle du but à l'extérieur qui reste appliquée en Afrique, les Blacks stars du Ghana seront eux aussi de la fête. Après le nul de 0-0 concédé sur ses propres installations, le Ghana a tenu en échec le Nigeria 1-1. Thomas Partey avait ouvert le score à la 10e mn avant l'égalisation de William Troost Ekong à la 22e. Eliminés dès le premier tour lors de la dernière CAN, les Blacks stars se consolent d'une quatrième phase finale de la Coupe du monde après 2006, 2010 et 2014. Les Aigles de Carthage de la Tunisie, déjà vainqueurs à l'aller à Bamako 1-0, n'ont pas pu faire mieux à domicile qu'un 0-0 face aux Aigles du Mali, mais suffisant pour disputer leur sixième Coupe du monde après 1978, 1998, 2002, 2006 et 2018 avec cette fois pour ambition de passer au moins le premier tour