Afrique: Qatar 2022 - La RDC corrigée à Casablanca par le Maroc

La République démocratique du Congo (RDC) n'ira pas à la 22e Coupe du monde en novembre et décembre 2022 au Qatar. Elle a été étrillée, le 29 mars au stade Mohammed V de Casablanca, par les Lions de l'Atlas du Maroc, en match retour des barrages pour la zone Afrique.

Quatre buts à un, c'est le score de la rencontre au cours de laquelle les Léopards ont été méconnaissables. Après un nul décevant d'un but partout, le 25 mars au stade des Martyrs de Kinshasa, la sélection nationale congolaise se rendait à Casablanca avec l'ambition de réaliser un miracle. Mais ce miracle ne devait visiblement pas se produire, au regard seulement de la composition de l'équipe au coup d'envoi.

Pour un onze national qui devait arracher une qualification, il était plutôt beaucoup défensif et moins joueur avec un milieu de terrain composé de Samuel Bastien Binda (remplacé à la 77e mn par Théo Bongonda), Edo Kayembe, Arthur Masuaku et Mukoko Amale. En défense, Cuper et son adjoint Dauda Lupembe ont fait confiance à Marcel Tisserand, Luyindama, Mbemba et Luyindama (remplacé à la 46e mn par Gaël Kakuta). Et le trio d'attaque s'est composé de Meschak Elia (remplacé à la 85e mn par Kebano), Cédric Bakambu (remplacé par Mbokani à la 85e mn) et Yoane Wissa (remplacé à la 77e mn par Ben Malango).

Cuper avait donc choisi d'évoluer, comme au match aller, sans milieu offensif ou organisateur de jeu, un leader technique qui pouvait au moins réguler le rythme de l'équipe. Et pourtant, il y avait Gaël Kakuta, Paul-José Mpoku et même Neeskens Kebano. Visiblement, Cuper voulait jouer en contre une fois de plus et empêcher les Marocains de faire le jeu, non en confisquant le ballon mais en leur laissant la direction de jeu. Les Léopards ont donc été disposés en 3-4-3, assez nouveau pour les joueurs.

Très rapidement, les Lions de l'Atlas, appuyés par tout le stade Mohammed V archicomble, ont ouvert la marque à la 21e mn, concrétisant la nette domination dans le jeu. Sur un renvoi raté de Luyindama dans l'axe, Azzedine Ounahi a inscrit le premier but d'une somptueuse frappe hors de la surface de réparation. Et sur une deuxième erreur de Luyindama à nouveau, Tarik Tissidali, déjà buteur au match aller, a marqué le deuxième but des Lions de l'Atlas à la 45+1e mn. A deux buts à zéro, le match a été plié dès la première période.

Avec un moral atteint, les Léopards ont encaissé le troisième but à la 54e mn par Azzedine Ounahi. Achraf Hakimi a été l'auteur du quatrième but à la 69e mn. Les Léopards ont sauvé les meubles à la 77e mn d'une fabuleuse frappe de Ben Malango à l'entrée de la surface de réparation. C'est presque sans coup férir qu'ils ont été privés du Mondial Qatar 2022. Et l'on apprend que les joueurs ont ensuite passé la nuit à l'aéroport de Casablanca, presqu'abandonnés à eux-mêmes.

Les autres qualifiés africains...

Dans d'autres matches des barrages, le Cameroun est allé arracher la qualification à Blida devant l'Algérie par deux buts à un lors de la prolongation. A la fin du temps réglementaire, il menait par un but à zéro, grâce à Maxime Choupo-Moting à la 22e mn. Ahmed Touba a égalisé pour l'Algérie à la 118e mn, avant le but couperet de Karl Toko Ekambi à la 120+4e mn. Au match aller en terre camerounaise, l'Algérie l'avait emporté par un but d' Islam Slimani. Les deux buts camerounais inscrits à Blida ont compté double.

Le Sénégal s'est qualifié aux dépens de l'Egypte grâce aux tirs au but. A la fin de la partie, le Sénégal a réussi à remonter le but concédé au Caire au match aller, grâce à Hamdi Fathi contre son camp. Aux tirs au but, Mohamed Salah a loupé le sien alors que son coéquipier à Liverpool, Sadio Mané, l'a réussi. Notons aussi la qualification du Ghana, après un nul d'un but partout à Abuja, contre le Nigeria. Thomas Partey a marqué pour les Black Stars, avant l'égalisation d'Ekong sur penalty pour les Aigles verts. Au match aller, le score avait été d'un but partout. Enfin, la Tunisie a conservé sa cage inviolée à domicile face au Mali, après sa victoire à Bamako par un but à zéro. Les cinq représentants africains pour le Qatar 2022 sont donc le Maroc, le Cameroun, le Sénégal, le Ghana et la Tunisie.