Afrique: Barrage Mondial 2022 - Les Lions s'invitent au Qatar

Les Lions l'ont fait. Un mois après leur premier sacre continental, le Sénégal s'est invité au banquet des meilleurs nations de football en validant hier, mardi 29 mars, dans le stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, son ticket pour la Coupe du monde 2022 qui se jouera du 21 novembre au 18 décembre prochain au " Qatar ". Comme lors de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun " 2021 ", les Lions ont littéralement arraché la victoire face aux Pharaons d'Égypte. Et il a fallu recourir à l'épreuve des tirs aux buts pour s'imposer (1-0, 3-1 Tab) et délivrer le bouillant public venu pousser la bande de Sadio Mané à la victoire. En escaladant la pyramide, le Sénégal confirme sa suprématie sur le continent africain et se qualifie pour la troisième fois à la Coupe du monde après 2002 et 2018.

Le Sénégal est monté sur le bon wagon qui mène à la Coupe du monde au Qatar, en arrachant ce mardi 29 mars au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio son billet pour le banquet mondial du football. Comme lors de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2022, l'équipe du Sénégal a dû recourir aux tirs aux buts pour écarter l'Égypte (1-0, 3-1 Tab). Une issue heureuse pour les champions d'Afrique qui devraient gagner par au moins deux buts d'écart après la courte défaite ( 1-0) concédée quatre jours plus tôt à l'aller au Caire devant la formation égyptienne. Portés par un bouillant public et un stade archiplein, Kalidou Koulibaly et ses coéquipiers ont engagé la manche retour en fanfare. Et ils ne pouvaient pas avoir meilleure entame puisqu'ils parviendront à s'ouvri,r dès la 3e minute, le chemin des buts. Sur un coup franc de Sadio Mané, Boulaye Dia profitera d'un mauvais dégagement pour reprendre au point de penalty, et en deux temps, le ballon au fond des filets (1-0, 3e). Avec ce but matinal, les Lions venaient de remettre les pendules à l'heure et de rejoindre les Egyptiens qui s'étaient imposés au Caire. Les Lions ne lâchent pas prise et tentent de faire le break. Mais ils butent sur un jeu haché imposé par les Égyptiens.

Au fil des minutes, la tension prend vite le pas sur le jeu. Les Pharaons perdront vite deux défenseurs sur blessure. L'entraineur des Pharaons Carlos Queiroz n'hésite pas à effectuer ses premiers changements avec les rentrées d'Ashraf et Ashour. Le Sénégal ne manque toutefois pas d'occasions pour scorer. Comme sur ce tir enroulé d'Ismaila Sarr capté par le porter El Shenawy ( 34e) ou encore cette tentative de loin de Nampalys Mendy. Après la première mi-temps sifflée sur ce score de 1-0, le scénario de la seconde période reste identique.

Les Égyptiens se lâchent et multiplient les assauts dans la surface des Lions. Ils installent progressivement le danger et passent même à deux doigts de scorer avec ces deux grosses occasions obtenues par le remuant Zizo. Le joueur égyptien rate d'abord à la 71e mn le cadre avec une puissante tête avant d'envoyer ensuite une frappe à ras de terre (76e). Chaude alerte chez les Lions. Le temps fort égyptien obligera le sélectionneur Aliou Cissé à renforcer son milieu de terrain avec les rentrées de Pape Guèye et ensuite de Cheikhou Kouyaté pour suppléer Nampaly Mendy et densifier son milieu de terrain. Plus combatifs, les Lions réussiront à faire sauter le rideau défensif égyptien.

A la 82e mn, Ismaïla Sarr aurait pu permettre au Sénégal de se libérer sans passer par les prolongations s'il ne s'était pas loupé après son face-à-face avec El Shenawy et cet enroulé mal ajusté (82e min). L'attaquant des Lions sera encore plus que malheureux après cette déboulée de Sadio Mané et une passe lumineuse. Devant des buts grandement ouverts, l'attaquant sénégalais échoue encore devant El Shenawy (95e). Le portier égyptien se montre encore décisif durant les prolongations et devrait s'interposer pour sauver ses cages après deux têtes de Pape Abdou Cissé (92e et 102e).

Edouard Mendy décisif, Sadio Mané en sauveur

Finalement, le sort de ce match devrait se jouer aux tirs au but comme lors de la finale de la CAN. Après deux tirs ratés de chaque côté par les deux premiers tireurs dont le joueur de Liverpool Mohamed Salah et Kalidou Koulibaly, le portier Edouard Mendy va jouer sa partition et sortir le tir de Mohamed. Tout en maitrise, Ismaila Sarr et Bamba Dieng vont assurer leurs essais et relancer les Lions. L'espoir est permis. Préposé au dernier pénalty, Sadio Mané ne tremble pas lui et délivre le peuple sénégalais en trompant le portier égyptien pour envoyer son pays à la Coupe du monde au Qatar. Le Sénégal tenait bien son rang de champion d'Afrique et attend de connaître ses adversaires lors du tirage au sort qui aura lieu ce vendredi, à Doha.