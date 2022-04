Angola: Le IIe Forum sur le pétrole recherche des opportunités financières

Luanda — Des cadres liés à la banque, la finance, l'assurance et l'industrie pétrolière se réunissent ce vendredi pour discuter de la création d'un environnement favorable au financement de l'activité pétrolière locale, sur la base des institutions et des instruments financiers disponibles.

Les discussions auront lieu lors de la IIe édition du Forum sur la banque, le pétrole et le gaz (FBOG/2022), à l'initiative de PetroAngola-consultant national et fournisseur d'informations sur le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables, selon une note de l'organisation à laquelle l'ANGOP a eu accès.

L'événement, qui réunira les principaux acteurs (personnes ou groupes d'intérêt) liés à la banque, aux finances, l'assurance et l'industrie pétrolière, vise, entre autres objectifs, à accroître la capacité locale à structurer le financement de projets dans le secteur pétrolier et à décrire le profil des opportunités d'investissement, des entreprises et des projets dans l'industrie pétrolière et gazière.

L'événement en est maintenant à sa deuxième édition et bénéficie du soutien d'institutions publiques et privées. La première édition a également eu lieu en mars 2021, à Luanda.

Des sujets tels que l'analyse du marché pétrolier, les investissements dans le secteur pétrolier et gazier, l'opérationnalisation du contenu local, les paiements, les frais et le régime de change, sont à l'ordre du jour du forum.

Font également partie de l'éventail des sujets " La Commission des marchés de capitaux (CMC) et le secteur pétrolier, La relation entre la banque commerciale et le secteur pétrolier et gazier, Le secteur pétrolier et l'assurance, et, La création d'un environnement favorable au financement de l'activité pétrolière en Angola ".

Des représentants des Ministères de la Planification, de la Statistique, des Finances et de l'Agence Nationale du Pétrole, du Gaz et des Biocarburants (ANPG) et des institutions financières bancaires figurent parmi les intervenants à ce forum.

La PetroAngola est un leader indépendant dans la recherche, la tarification de référence et l'analyse du marché pétrolier en Angola