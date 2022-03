Maroc: L'université Mason Korea rend hommage à l'expert marocain Samir Machour pour avoir accordé un don au profit des étudiants de l'institution

Séoul — L'université Mason Korea, basée à Séoul, a rendu hommage à l'expert marocain Samir Machour, un des leaders mondiaux de la santé et Senior Vice-Président, Chef de la Qualité et de la Conformité Règlementaire et Membre du Comité Exécutif de Samsung Biologics, suite son initiative d'accorder un don de 40.000 dollars au profit des étudiants de l'institution.

Les fonds seront utilisés pour créer une dotation permanente de bourses d'études, baptisée " Sam Machour ", pour aider les étudiants nécessiteux de Mason Korea à poursuivre leurs études dans des branches spécialisées.

Une cérémonie spéciale a été organisée par Mason Korea en l'honneur de M. Machour, également vice-président du conseil consultatif de l'université sud-coréenne, pour célébrer non seulement son initiative mais également son engagement continu en faveur de l'éducation, l'enseignement et la recherche.

Prenant la parole à cette occasion, M. Machour a mis en avant l'importance de l'action communautaire, relevant qu'il ne s'agit pas seulement d'une idée ou d'un idéal mais d'un devoir moral pour ceux qui peuvent aider les autres à réussir.

" Il n'y a pas de meilleure récompense que de voir ce que votre aide peut produire ", a-t-il dit.

Fort d'une longue histoire en philanthropie, M. Machour a toujours met ses compétences au service des autres, indique Mason Korea, rappelant que l'expert marocain avait fondé, lorsqu'il suivait un programme de gestion exécutive à Harvard, le programme " Executives Without Borders ", l'une des plus grandes organisations à but non lucratif au monde, connectant les milieux industriels avec les associations à but non lucratif.

Actuellement, M. Machour siège au conseil consultatif de " Bring Hope ", une organisation à but non lucratif qui cherche à améliorer la vie des personnes déplacées vivant dans des camps de réfugiés.

En collaboration avec " Partnerships for African Vaccine Manufacturing ", l'expert marocain aide à fournir des vaccins Covid-19 aux pays africains.

Robert Matz, doyen de Mason Korea, a rendu hommage à M. Machour pour son don qui témoigne d'une action inlassable en faveur de l'enseignement et la formation de jeunes talents.

Mason Korea a été créé en 2014 au sein campus mondial d'Incheon, région de Séoul, dans le but de devenir le meilleur centre mondial d'éducation en Asie du Nord-Est.