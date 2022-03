Maroc: Forum Adhérents de la CFCIM - Le Conseil de la Concurrence présente le guide de conformité destiné aux entreprises

Casablanca — Le Conseil de la Concurrence a présenté, mardi lors du Forum Adhérents de la Chambre Française de Commerce et d'Industrie du Maroc (CFCIM), le nouveau guide de la mise en conformité des entreprises au titre de la concurrence.

L'objet de ce guide est d'orienter les entreprises et les organisations professionnelles pour se doter d'un programme de conformité au droit de la concurrence, que ce soit sur une base autonome ou en l'intégrant à une politique plus globale de conformité aux règles et normes en vigueur (corruption, financement d'activité illicites, blanchiment d'argent, protection des données personnelles...).

"L'objectif est de présenter ce guide qui a été élaboré par le Conseil de la concurrence sur la mise en place d'un programme de conformité légale par rapport à la loi sur les prix et sur la concurrence ainsi que les droits et les devoirs des entreprises et de leurs associations en la matière", a indiqué le président du Conseil de la concurrence, Ahmed Rahhou, lors de cette rencontre, tenue à Casablanca.

Il s'agit de faire une présentation, d'abord des contraintes posées par la loi pour le respect de la concurrence, mais également des devoirs des gens en matière de concurrence, a-t-il précisé à cet effet.

Ainsi, le Conseil intervient pour donner des explications, répondre aux préoccupations des opérateurs en la matière et d'interagir, entre autres, sur les opérations de fusions acquisitions, de concentration et sur les modalités opérationnelles qui permettent de bien travailler avec le Conseil, a expliqué M. Rahhou.

Et de rappeler que le Conseil de la Concurrence a organisé une série de rencontres avec le monde des affaires, notamment avec la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), relevant qu'un cycle de contact est entamé avec les grandes Fédérations et les grandes associations professionnelles qui représentent le monde des affaires marocain.

De son côté, le président de la CFCIM, Jean-Pascal Darriet a indiqué que "le président du Conseil est venu nous aider à décrypter ce guide qui vient d'être édité il y a déjà quelques semaines et à le comprendre pour en faciliter la mise en application".

"C'est une façon d'élever la capacité des entreprises et des organismes en cette mise en conformité qui est un gage de maturité pour l'ensemble des entreprises au regard de la concurrence, une façon de positionner aussi le Maroc au plus haut niveau dans les échanges mondiaux", a-t-il dit.

Le guide du Conseil de la Concurrence fournit aux entreprises et aux organisations professionnelles le cadre général et les outils nécessaires pour construire un programme optimal de conformité au droit de la concurrence. Il offre des recommandations se focalisant sur les étapes pratiques que peuvent suivre les entreprises pour développer une vraie culture de conformité qui tient compte des bonnes pratiques.

Ce guide permet aussi d'aider les entreprises à saisir les opportunités que leur offre une concurrence libre et loyale pour améliorer leurs compétitivités, développer leurs innovations et faciliter leurs accès aux marchés et aux ressources.

