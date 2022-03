Maroc: Le Conseil de la concurrence et la Commission hellénique de la concurrence renforcent leur coopération

Rabat — Le Conseil de la concurrence et la Commission hellénique de la concurrence ont signé, mardi à Rabat, un mémorandum d'entente (MoU) en vue de promouvoir la coopération entre les deux institutions dans plusieurs domaines.

Ce mémorandum, signé par le président du Conseil de la concurrence, Ahmed Rahhou, et le président de Commission hellénique de la concurrence, Ioannis Lianos, vient renforcer davantage les relations de partenariat entre le Royaume du Maroc et la République Hellénique, indique le Conseil dans un communiqué.

En effet, à travers ce mémorandum d'entente, la coopération bilatérale entre les deux instances permettra d'optimiser le cadre du jumelage institutionnel, conclu entre le Conseil de la concurrence du Royaume du Maroc et un consortium composé de la Commission Hellénique de la Concurrence (Grèce), l'Autorité de Protection de la Concurrence et des Consommateurs Polonaise (Pologne) et l'Autorité Italienne de la Concurrence (Italie), précise la même source.

En outre, ledit mémorandum vise à promouvoir la coopération dans les domaines de la politique et du droit de la concurrence, à développer les échanges en termes d'acquis et d'expertise concernant la régulation et la jurisprudence en matière du droit de la concurrence ainsi qu'à échanger les bonnes pratiques ayant trait aux aspects procéduraux, méthodologiques et techniques d'instructions, d'enquêtes et de réalisations des études sectorielles.