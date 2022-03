Maroc: M. Bourita s'entretient avec son homologue soudanais

Rabat — Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, a eu, mercredi à Rabat, des entretiens avec son homologue soudanais, Ali Al-Sadiq.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de cette entrevue, M. Al-Sadiq a indiqué que ses entretiens avec M. Bourita ont été l'occasion de mettre en exergue l'excellence des relations liant le Maroc et le Soudan dans divers domaines, et de souligner la nécessité d'œuvrer de concert pour les hisser à des niveaux supérieurs au service des intérêts des deux pays et des deux peuples.

A cet égard, le chef de la diplomatie soudanaise a insisté sur l'importance de la poursuite de la communication et de la coordination entre le Maroc et le Soudan sur toutes les questions d'actualité, aussi bien à l'échelle du continent africain et de la Ligue Arabe que sur le plan international, en vue d'aboutir à une convergence des positions des deux pays au sein des fora régionaux et internationaux.

Au cours de cette rencontre, a ajouté M. Al-Sadiq, de nombreux dossiers concernant la région sahélo-saharienne ont été également abordés, au moment où Rabat accueille, deux jours durant (29 et 30 mars), les travaux de la 21ème session ordinaire du Conseil exécutif de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD).

La 21ème session ordinaire du conseil exécutif de la CEN-SAD se tient à la suite de la décision prise par le Sommet extraordinaire (du 13 avril 2019 à N'Djamena), et connait la participation des ministres des affaires étrangères des États membres en vue d'examiner diverses questions visant la redynamisation de ce groupement régional.