Maroc: M. Karim Medrek présente ses lettres de créance au Président de la Lettonie

Riga — L'Ambassadeur du Maroc en Suède et en Lettonie, avec résidence à Stockholm, M. Karim Medrek, a présenté, mardi à Riga, ses lettres de créance à M. Egils Levits, Président de la Lettonie en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi auprès de ce pays Balte.

Au cours de cette cérémonie, l'Ambassadeur a transmis au Président de la Lettonie les salutations les plus cordiales de SM le Roi Mohammed VI, ainsi que Ses vœux de prospérité au peuple Letton.

Exprimant sa volonté d'œuvrer au renforcement des relations bilatérales, à la promotion de la coopération économique et à la consolidation du dialogue politique entre le Maroc et la Lettonie, M. Karim Medrek s'est félicité de l'excellence des relations et des liens amicaux unissant les deux pays depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques en 1992, ainsi que de l'évolution constante qu'elles connaissent depuis.

M. Medrek, tout en rappelant que cette année coïncide avec la commémoration de l'anniversaire du trentenaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Maroc et la Lettonie, a indiqué que des liens commerciaux plus intenses et des échanges culturels et académiques plus renforcés pourraient contribuer à créer une nouvelle dynamique dans les relations entre les deux pays.

D'ailleurs, le Maroc et la Lettonie disposent de grandes potentialités de coopération dans divers domaines d'intérêt commun, tant au niveau bilatéral que dans le cadre multilatéral, a-t-il conclu.

Pour sa part, le Président Egils Levits a fait part, lors de l'audience, de son estime pour SM le Roi Mohammed VI et pour les progrès réalisés par le Maroc, lui conférant le rôle de pays leader dans sa région, tout en exprimant son engagement à poursuivre le renforcement des relations de coopération avec le Royaume.

Le Président letton a, en outre, salué le partenariat et la coopération UE-Maroc, en soulignant que le Maroc est un partenaire crédible et un havre de stabilité dans la région.

Lors de cette visite, l'Ambassadeur Medrek a, par ailleurs, eu des entretiens avec M. Andris Pelšs, Secrétaire d'Etat aux Affaires Étrangères, avec la Vice-Présidente du "Saeima" (Parlement de la Lettonie Latvia), Mme Dagmara Beitnere-Le Galla, avec le Président de la Commission des Affaires Étrangères, M Rihards Kols.

Le diplomate marocain a saisi cette occasion, pour avoir une interaction avec les responsables et membres de l'Institut International des études politiques, du Proche et du Moyen-Orient et rencontrer, également, des membres de la communauté marocaine, établis en Lettonie.