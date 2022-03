Gabon: Affaire du détournement de 3 milliards au Samu Social Gabonais - Comment Wenceslas Yaba a pu détourner autant d'argent ?"

L'affaire fait grand bruit sur certains réseaux sociaux. Depuis quelques jours, plusieurs publications font état d'un important détournement d'un montant d'une valeur de 3 milliards au Samu Social gabonais.

Le sujet sur le supposé détournement de trois milliards au Samu social gabonais défraie la chronique sur les réseaux sociaux. Citoyen gabonais et observateur de la vie socio-politique de mon pays, j'ai tenu à recouper l'information pour édifier davantage le public.

En effet, dans l'une de ses publications, un internaute affirme sur sa page facebook que : " Le DG du SAMU... aurait détourné 3 milliards injectés par le Ministère de la Santé dans cette structure ".

Or, jusqu'au 08 mars dernier, date du remaniement de l'actuel gouvernement, cette entité était encore sous la tutelle du Ministère des Affaires sociales.

Dès lors, on peut se poser la question de savoir, comment le transfert des crédits s'est effectué entre ces deux entités distinctes, sans passer par les voies légales (Le parlement et la Primature) ?

Parlant des budgets 2020 et 2021, les dotations selon les différentes lois de finances étaient respectivement de 1 milliard et 1,5milliard. Ainsi, comment peut-on parler d'un détournement de 3 milliards alors que la somme des crédits alloués pour les deux années consécutives n'excède pas les 2.5 milliards ?

Mieux, plusieurs pièces en écritures comptables, les images et vidéos de toutes les activités du Samu social, les témoignages des populations rendent lisibles la gestion budgétaire de ces deux exercices comptables.

En effet, on peut par exemple évoquer les grandes lignes suivantes :

Les caravanes médicales effectuées sur 106 localités de l'intérieur du pays, par des équipes d'au moins 35 personnes, avec hébergements, restaurations, frais de missions et autres prises en charge par lesdits budgets.

Les opérations des cataractes et glucomes effectuées à Libreville, par "des experts mondiaux" venus de France et de l'Inde avec pour corollaire, les voyages, restauration, hébergement, achat d'appareils ultra modernes jusqu'au laser et des médicaments spécifiques pris en charge par le Samu social gabonais.

Cette activité a permis d'opérer plus de 700 compatriotes, permettant à l'Etat, via la Caisse nationale d'assurance maladie et de garantie sociale, (CNAMGS) , si ces personnes avaient été évacuées, de faire des économies d'environ 6 milliards, puisque les cataractes et glaucomes ne se font presque plus au Gabon

Les enfants prématurés sont actuellement pris en charge gratuitement, dans un centre Ultra-moderne de néonatalogie du Samu Social gabonais sis à la Cité Mébiame.

Une unité Radiologique gratuite est installée depuis plus de 1 an au SAMU

Les antennes provinciales effectuent actuellement des échographies et des électrocardiogrammes gratuites à l'intérieur du pays.

Un scanner gratuit est actuellement en cours d'installation dans les locaux du Samu Social de Libreville au profit des populations à ressources limitées.

Les salaires de janvier 2019 à décembre 2021 ont totalement été payés.

Plus de 50 couveuses ont été achetées pour répondre aux besoins criards de la prise en charges des enfants nés avec des handicapes.

Autant d'éléments qui peignent sur la place publique, la volonté manifeste d'un groupuscule de personnes, à freiner l'action sociale chère au gouvernement en tenant des propos diffamatoires contre la modeste personne du Dr Weneceslas Yaba.