Algérie: Ramadhan - Ouverture de 72 marchés de proximité dans 7 wilayas de l'Est

Batna — Pas moins de 72 marchés de proximité ont été ouverts dans sept (7) wilayas de l'Est du pays relevant de la Direction régionale du commerce et de la promotion des exportations (région de Batna) sur un total de 160 marchés, dont la mise en exploitation a été agréée dans cette région en prévision du mois sacré de Ramadhan, a affirmé mercredi le directeur régional du secteur, Mohamed Sardoune.

Dans une déclaration à l'APS, ce responsable a indiqué à l'APS que dans la wilaya de Batna 29 marchés de proximité, répartis sur plusieurs communes ont été ouverts, en attendant la mise en exploitation prochainement de 10 autres marchés, dont un marché central dans la salle Assihar au chef-lieu, 10 marchés dans la wilaya de Biskra et 9 à Constantine, tandis que le reste est réparti dans les wilayas de Khenchela, Oum El Bouaghi, Tébessa et Ouled Djellal.

Il a ajouté qu'il est prévu également l'ouverture des 88 marchés de proximité restants à travers les 7 wilayas "avant le début de la semaine prochaine", soulignant que les wilayas de Batna et Tébessa sont en tête en termes du plus grand nombre de marchés, avec 39 marchés de proximité chacune.

M. Sardoune a aussi déclaré que "les services du commerce ont opté pour l'ouverture d'un marché central dans chaque wilaya et un marché au niveau de chaque inspection territoriale du commerce à travers certaines grandes daïras, afin de faciliter les opérations de contrôle assurées par les agents des services du commerce, notamment en ce qui concerne les prix et le respect des conditions d'hygiène".

L'initiative d'ouvrir ces marchés, a fait savoir le directeur régional du commerce de la région de Batna, vise à permettre au plus grand nombre possible de citoyens d'en bénéficier, relevant que l'accent a été mis sur les producteurs et les grossistes pour s'assurer que le consommateur puisse s'approvisionner en denrées alimentaires à des prix inférieurs à ceux proposés sur les marchés.

Il a, dans ce sens, indiqué que des efforts sont déployés par les producteurs pour produire l'huile de table de 1 et 2 litres, et les sacs de semoule de 5 et 10 kg, afin que les quantités distribuées soient suffisantes.

Le même responsable a ajouté que des places seront attribuées aux familles productives pour exposer leurs produits à travers ces marchés de proximité pendant le mois sacré, après coordination avec les Directions de l'action sociale et de la solidarité des 7 wilayas.

La même source a également fait état de l'ouverture des soldes au profit du reste des commerçants ainsi que des propriétaires de grands espaces commerciaux durant le mois sacré, où les besoins des consommateurs en matière d'habits et de produits pour la confection de gâteaux seront disponibles à partir de la mi-Ramadhan.