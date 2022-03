Algérie: Ramadhan - 17 spectacles variés au menu de l'Opéra d'Alger

Alger — L'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih a révélé, mercredi à Alger, son programme artistique pour le mois sacré de Ramadhan, avec 17 spectacles variés au menu, entre théâtre, chants et musiques de différents genres du terroir algérien, ont annoncé les organisateurs dans un point de presse.

Ouvrant ses portes au public du 7 au 30 avril durant le mois de Ramadhan avec une programmation à fréquence irrégulière, l'Opéra d'Alger entamera ses soirées artistiques dans le rire et la détente, avec le duo Mustapha Himoune et Kamel Bouakaz dans le registre du 4e Art qui compte également deux prestations en solo des comédiens, Mohamed Khassani et Nesrine Belhadj.

Côté variétés musicales, le public aura à apprécier la richesse du patrimoine algérien, entre classique, populaire et traditionnel, à travers plusieurs spectacles dans différents genres, menés par de belles têtes d'affiches, à l'instar des concerts de musique classique andalouse, en duo ou en solo de, "Karim Boughazi et Meryem Benallal", de "Samir Toumi et Lamia Ait Amara", ou encore du très attendu, Abbes Righi.

Dans le même élan, les organisateurs ont également prévu des concerts de, musique populaire chaâbie, animés par le grand Abdelkader Chaou et Faïz Ghmati, de variétés algérienne et chaouie avec le spectacle intitulé, "Dzaïr, Rihla fi zaman" et le concert en duo de, Hassiba Abderraouf et Salim Chaoui.

Le chant traditionnel sera pour sa part, représenté par plusieurs spectacles thématiques, à l'instar de Zineddine Bouchaâla pour la soirée Hadra, Hassiba Amrouche pour la chanson kabyle, Hasna El Becharia pour le diwan et la troupe El Ferda pour le Melhoun.

Dans un rendez-vous très attendu, les fans du chantre de la chanson algérienne d'expression kabyle, Lounis Ait Menguellet rencontreront leur idole le 18 avril, alors que les groupes "Djam" et "Babylone" animeront deux soirées dédiées à un public de jeunes.

Les spectacles de théâtre et de musique programmés à l'Opéra d'Alger Boualem-Bessaih durant le mois sacré de Ramadhan débuteront à 21h30 et se dérouleront dans le respect des mesures de prévention sanitaire, ont conclu les organisateurs.