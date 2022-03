Afrique: Maroc - RDC - Wissa, Kakuta et Bongonda s'expriment, Mbokani en retraite internationale

La défaite des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC) face aux Lions de l'Atlas du Maroc, à Casablanca, a été douloureuse. Quelques joueurs l'ont abordé avec amertume et courage aussi.

La déconfiture des Léopards, le 29 mars au stade Mohammed V de Casablanca, devant les Lions de l'Atlas (un but à quatre) au barrage retour de la Coupe du monde Qatar 2022, a été difficilement digérée au pays.

Des joueurs se sont exprimés après le match. Attaquant de Brentford en Premier League anglaise et titulaire lors de cette rencontre, Yoane Wissa a écrit quelques mots sur les réseaux sociaux. " Parfois le résultat n'est pas celui pour lequel nous nous battons. Parfois le score n'est pas ce que nous voulons. Et c'est de notre faute, seulement nous, car il n'y a personne d'autre à blâmer. Nos fans ont été, une fois de plus, incroyables dans leur soutien constant. Ils méritent mieux que ça, beaucoup mieux, et c'est à nous de livrer. Nous reviendrons toujours plus forts. Fiers d'être Léopard ", s'est-il réconforté.

Milieu offensif de Lens en Ligue 1 française et entré au début de la seconde période, Gaël Kakuta a exhorté au travail : " Se réunir est début ! Rester ensemble est un progrès ! Travailler est une réussite ! La plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute ".

Et l'ailier de Genk en Belgique, Théo Bongonda, a exprimé sa tristesse et appelé à la remobilisation. " Triste et déçu suite à l'issue du match d'hier. Très difficile de tourner la page. La tristesse est immense après cette élimination, nous n'avons pas pu atteindre notre objectif. Je sais que vous les fans vous êtes déçus, mais je voudrai quand même vous remercier pour votre soutien et de toujours avoir cru en nous, merci pour la force que vous m'avez donnée quotidiennement. Rien n'est jamais facile, on continue à se battre pour préparer l'avenir et revenir encore plus fort ", a-t-il dit.

Cadre et taulier des Léopards, Dieumerci Mbokani a carrément annoncé la fin de sa carrière internationale. " Il y a des talents et de bons joueurs dans l'équipe, mais pour moi, je ne pense pas que je jouerai encore en équipe nationale ", a déclaré le joueur de Kuwait SC au Koweït, ancien de Antwerp, Anderlecht, Standard de Liège (Belgique), Dynamo Kiev (Ukraine), Norwich City, Hull City (Angleterre), Monaco (France), Wolfsburg (Angleterre), Tout Puissant Mazembe.