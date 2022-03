Congo-Kinshasa: Happy Birth'Kiel - Ronsia Kukielukila fête ses dix ans de carrière

Passé de vedette de la Team Toseka à humoriste international en une décennie, l'artiste va célébrer son parcours parsemé d'heureux souvenirs constitués au fil des passages sur les scènes locales et internationales à Kinshasa, le 17 avril.

Ronsia affûte ses armes, blagues, jeux de mots et vannes de tout genre, dans l'idée d'offrir le meilleur sur la scène de son show d'anniversaire. Il prévient déjà : " Le dimanche 17 avril restera une date inoubliable dans l'histoire de l'humour africain et congolais ". Comme quoi, les côtes subiront un sérieux massage et il y aura de quoi dérouiller les zygomatiques du public.

Enthousiaste à l'approche de ce show spécial d'anniversaire dont le menu est un spectacle d'humour assorti à des témoignages, Ronsia Kukielukila, ou tout simplement Kukiel, comme il s'amuse à se faire appeler pour faire plus court, multiplie les annonces et invitations à l'adresse de ses fans. En effet, comme il le souligne, le 17 avril approche, il ne reste environ plus que " deux semaines pour vivre l'événement tant attendu ".

Pour répondre au rendez-vous qu'il leur a fixé, les amateurs d'humour sont tenus de se procurer au plus vite les derniers billets encore disponibles au Pullman et à l'espace Belissima. C'est dire qu'au rythme où les Kinois se l'arrachent, il n'y a pas l'ombre d'un doute que " le spectacle soit à guichet fermé " comme l'avait souhaité l'humoriste en début de vente. Il affirme à cet effet qu'il n'y aura " pas de vente de billets le jour J ".

Star à part entière maintenant, après le Prix RFI Talent du rire, "le Marrakech du rire" et les passages accumulés au "Parlement du rire" et "Abidjan capitale du rire" pour ne citer que ces scènes-là, sans oublier le fameux Festival Toseka, Ronsia est une référence. Mentor de plusieurs jeunes humoristes talentueux, dont les Nyota, il en fait rêver plusieurs.

Par ailleurs, il entend faire profiter ses nombreux poulains, les Salop'arts à sa célébration à travers le fameux Sal'Tour, tournée qu'il organise en leur compagnie. Alors qu'il annonçait le Sal'Tour en début du mois de mars, Kukiel avait prévenu : " La première date, c'est pour très bientôt ". Aux dires de l'humoriste, le Happy Birth'Kiel devrait marquer son lancement, le début d'un périple avec des arrêts dans plusieurs villes du pays, y compris certaines dates à Brazzaville.