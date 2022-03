Congo-Brazzaville: Santé - Lancement des activités de la 15e édition de la semaine infirmière francophone

Sur le thème "Évolution de la qualité dans l'offre de soins à l'hôpital", le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean-Jacques Mbungani Mbanda, a lancé, le 29 mars, au musée national les activités de la 15e édition de la Semaine infirmière francophone au Congo (Sifrac), organisée par la ligue des infirmières et infirmiers de l'espace francophone.

L'occasion aété donnée à Joseph Kibangula Nkoko, président de la Ligue des infirmières et infirmiers, d'expliquer les conditions de vie des infirmiers en République démocratique du Congo (RDC), soulignant les défis à relever pour améliorer les conditions de travail de ces derniers. Il a relevé que le système de santé congolais est confronté simultanément à au moins trois défis de très grande ampleur. Il s'agit de la transformation démographique des prestataires de soins, de l' adaptation aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et de l' organisation des structures appelées à dispenser des soins de qualité.

"Nos structures sanitaires ne répondent pas toutes aux conditions exigées par le standard dans les normes nationales. Beaucoup de facteurs influencent la qualité de soins dans nos hôpitaux tels que des infrastructures qui sont devenues vétustes et la formation continue qui n'est pas de rigueur dans nos établissements de santé", a-t-il dit. Toutefois, le président de la ligue des infirmières et infirmiers a salué la nouvelle gouvernance du secteur de la Santé impulsée par le ministre Jean-Jacques Mbungani.

"Depuis votre avènement à ce ministère, nous suivons de près vos actions de terrain, particulièrement dans l'amélioration des conditions de travail et surtout des ressources humaines. Nous saisissons cette occasion pour remercier le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, et demander que son action de la couverture sanitaire universelle soit une réalité ", a ajouté Joseph Kibangula Nkoko.

Pour sa part, le ministre de la Santé publique a salué la marque de considération en sa personne, tout en encourageant la tenue de ce forum avec la ferme conviction que la profession infirmière est un véhicule privilégié de réel partage des expériences en sciences de santé. Il a appelé les infirmiers à capitaliser ce forum dans le sens de la consolidation de leurs connaissances. "Il en va de la visibilité de votre profession et du rayonnement de la francophonie dans les deux pays, à savoir la République démocratique du Congo et la République du Congo", a déclaré Jean-Jacques Mbungani Mbanda.

" La Sifrac doit être l'une des sources d'inspiration, de motivation et de référence pour tous les infirmiers en activité et des jeunes infirmiers en formation. Réunissant autant d'expertises et des compétences, en provenance d'autant de lieux et de disciplines, dans un contexte de savoir scientifique, la Sifrac devra susciter le goût d'apprentissages continus et d'expériences qui peuvent engendrer des idées bénéfiques pour améliorer la qualité de prestation de soins.

La Sifrac vous permettra, sans doute, de discuter de grandes questions de votre profession et des défis communs à l'ensemble du système de santé national. Il s'agit, par exemple, de pratiques exemplaires, la relève infirmière, le plan de carrière professionnel ainsi que l'intégration des nouveaux rôles infirmiers", a-t-il mentionné.

En outre, le ministre de la Santé publique est d'avis que ce moment d'échange et de partage professionnel est l'occasion par excellence pour améliorer les connaissances et le vécu de la pratique professionnelle, de la formation et de la recherche infirmière. "Une telle opportunité ne peut que favoriser une collaboration avec le ministère que je représente", a-t-il conclu.

Signalons que cette cérémonie a été sanctionnée par la remise d'un diplôme d'honneur au ministre Jean-Jacques Mbungani Mbanda pour le travail abattu afin d'améliorer le système de santé en RDC. Un travail qui a été également salué par le représentant des infirmiers de la République du Congo.