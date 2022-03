Congo-Kinshasa: Lutte contre la Covid-19 - Le pays bénéficie d'un lot d'équipements pour le renforcement de la chaîne du froid

Le gouvernement japonais a offert à celui de la République démocratique du Congo (RDC) des équipements pour renforcer la chaîne du froid dans la lutte contre le coronavirus.

Le don a été reçu par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Jean- Jacques Mbungani, au cours d'une cérémonie officielle organisée par l'Unicef au siège du Programme élargi de vaccination (PEV) situé à Kinkole, dans la commune de la N'sele.

Estimé à deux demi-millions de dollars américains, le lot d'équipements est composé de: cent réfrigérateurs solaires; cinq cents glacières; mille porte-vaccins; deux générateurs; cent congélateurs; trois chambres froides et trois stabilisateurs de tension triphasés de 15 KVA. Pour le ministre de la Santé, ces équipements sont arrivés à point nommé afin d' améliorer la qualité de la vaccination dans le pays.

Il en appelle aux responsables du PEV, en particulier, et aux responsables du ministère de la Santé publique, en général, à en faire bon usage. Le ministre a saisi cette opportunité pour remercier, au nom du gouvernement congolais, celui du Japon et l'Unicef pour cet appui qui intervient au moment de l'accélération de la vaccination contre la Covid-19 en RDC, avant de lancer un vibrant appel une fois de plus à la population pour qu'elle se fasse vacciner.

Le représentant de l'Uncef en RDC, Édouard Beigbeder, a indiqué que ce lot d'équipements est remis dans le cadre du programme de soutien d'urgence du gouvernement du Japon en réponse à la Covid-19. Il a expliqué que ce projet vise, en complémentarité avec d'autres initiatives, notamment Covax, Avat..., à soutenir le gouvernement congolais à faire face à la pandémie de covid-19 à travers l'acquisition d'équipements de la chaîne du froid. Il s'agit de renforcer la capacité de la chaîne d'approvisionnement pour le déploiement et la distribution des vaccins covid-19 à travers le pays.

Édouard Beigbeder a remercié le gouvernement congolais pour la confiance qu'il a placée en l'Unicef en vue du renforcement de la chaîne d'approvisionnement de la vaccination et plus particulièrement celle de la covid-19. Il a formulé le voeu de voir tous les enfants et leurs mamans accéder aux vaccins et aux soins de santé de qualité permettant de vaincre les principales causes de mortalité et de contribuer à leur survie et à un développement harmonieux. Une volonté politique nationale telle exprimée, d'ailleurs, par la président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, lors du forum national sur la vaccination tenu le 21 octobre dernier.

De son côté, l'ambassadeur du Japon en RDC, Minami Hiro, a souligné que son pays attache une grande importance à la sécurité humaine. C'est dans cette optique, a-t-il fait savoir, que le gouvernement de son pays estime qu'il est nécessaire de conjuguer tous les efforts pour faire face à cette crise sanitaire, en mettant l'accent sur la responsabilité de tous. Il a relevé qu'en tant qu'acteur majeur pour la réalisation de la Couverture sanitaire universelle, le Japon entend réaffirmer sa détermination et son engagement à continuer à soutenir le renforcement du système de santé de la RDC. Il sied de rappeler que ce pays a notifié son premier cas de covid-19 le 10 mars 2020 et a lancé la campagne de vaccination depuis le 19 avril 2021.