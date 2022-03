Afrique: Rapport Amnesty International - Sénégal, ces violations qui persistent !

Amnesty International a publié hier, mardi 29 mars 2022, son rapport annuel. Dans celui-ci, l'organisation est revenue sur des remarques qui ont toujours été faites au Sénégal.

Il s'agit, entre autres, du recours excessif à la force, du non-respect des droits des enfants et des arrestations arbitraires. Par la même occasion, Seydi Gassama et compagnie dénoncent la criminalisation voulue de l'homosexualité.

Au Sénégal, les autorités ont arrêté de façon arbitraire des personnalités de l'opposition et de la société civile, restreint l'accès à Internet, et suspendu deux chaînes de télévision. Les forces de sécurité ont tiré sur des personnes qui manifestaient. Le droit à la santé a été mis à mal dans le contexte de la pandémie de Covid-19. C'est Amnesty International qui dénonce ainsi des atteintes aux droits et libertés au Sénégal durant l'année écoulée.

Dans son rapport annuel a publié hier, mardi 29 mars 2022, l'organisation internationale de défense des droits humains est également revenue sur les détentions arbitraires dont celui du président de l'Ong Horizon Sans Frontières (HSF), Boubacar Sèye, arrêté de façon (arbitraire) à son arrivée à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD). Il avait été inculpé pour "diffusion de fausses nouvelles", en raison d'une interview qu'il avait donné, en octobre 2020, dans laquelle il avait dénoncé le manque de transparence concernant l'utilisation par le gouvernement des fonds fournis par l'Union européennes pour des programmes en faveur de l'emploi des jeunes et de la lutte contre la migration irrégulière vers l'Europe.

Les arrestations à la suite de l'affaire Ousmane Sonko ont été aussi évoquées dans le rapport qui déplore les cas de Birame Souleye Diop et Abbas Fall, poursuivis pour "association de malfaiteurs, complicité de diffusion de contenus contraires aux bonnes mœurs, menace de voie de fait et violence". Le cas des femmes du Pastef est également revenu dans le rapport, avec l'arrestation de Maïmouna Dièye, présidente du mouvement des femmes du Pastef.

Le cas Guy Marius Sagna est également relevé par l'organisation. Le leader de Frapp/France dégage a été arrêté et inculpé pour "association de malfaiteurs", "participation à un mouvement insurrectionnel" et "menaces de troubles à l'ordre public", après qu'il eut accusé la Police d'avoir torturé et maltraité des sympathisants de Pastef arrêtés en février 2021.

RECOURS EXCESSIF A LA FORCE

"En mars, les Forces de sécurité ont tué 14 personnes dont trois enfants, quand elles ont tiré à balles réelles pour disperser des manifestations nationales à Dakar, Bignona, Kaolack et Dioabé. Ces manifestations faisaient suite à l'arrestation et l'incarcération d'Ousmane Sonko et avaient, dans certains cas, dégénéré en violences", rappelle Amnesty international. Au moins, 400 personnes ont été blessées. Et lors de ces manifestations à Dakar, des individus armés ont prêté main-forte à la Police et attaqué des protestataires dans plusieurs quartiers de la ville. Le gouvernement a indiqué qu'il s'agissait de policiers en civil.

La Commission indépendante annoncée, en avril 2021, par les autorités pour enquêter sur les violences commises lors de ces manifestations n'avait pas encore été mise sur pied. Le président a déclaré, en décembre, qu'une information judiciaire était en cours. "Toutefois, à ce jour, et selon les avocats constitués, aucun acte d'instruction n'a été posé pour les cas de décès et de blessures graves ayant fait l'objet de plainte à Dakar, Sédhiou et Kolda", déplore, en outre, Amnesty.

RESTRICTIONS DANS LE PAYSAGE MEDIATIQUE

Dans son rapport, Amnesty International dénonce aussi les restrictions notées dans le paysage médiatique. En mars 2021, signale l'organisation, "le Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA) a suspendu Walf TV et Sen TV pendant 72 heures, au motif que ces deux chaînes de télévision avaient diffusé en direct des images de manifestations". Le Conseil a considéré qu'en agissant de la sorte, elles s'étaient livrées à une "apologie de la violence" et à une "couverture irresponsable de la situation", regrette Amnesty dans son rapport.

En signe de représailles, des protestataires ont par ailleurs vandalisé des biens appartenant à des organes de presse notamment du Groupe futurs medias (GFM) et au quotidien national "Le Soleil", considérés comme favorables au gouvernement. Toujours en mars 2021, les autorités également ont restreint l'accès à Internet et aux réseaux sociaux à l'approche d'une manifestation prévue à Dakar.

En juin, l'Assemblée nationale a adopté des modifications des dispositions du Code pénal et du Code de procédure pénale relatives au terrorisme qui ont gravement restreints les droits à la liberté d'expression et de réunion pacifique. Les actes terroristes, définis de façon trop large, comprenaient des faits liés au trouble à l'ordre public, l'association de malfaiteurs, des infractions liées aux technologies de l'information et de la communication, et le fait d'"inciter à la commission d'un acte terroriste".

SPOLIATION FONCIERE ET EXPULSIONS FORCEES DE POPULATIONS RURALES

Amnesty international s'offusque également des expulsions forcées, constatant des communautés rurales qui ont continué de contester leur expulsion forcée, qui visait à libérer les terrains au profit d'intérêts commerciaux. En exemple, il y a le cas de Dougar où 21 personnes ont été arrêtées en mai 2021 lors de manifestations contre l'octroi de 72 hectares à une entreprise. Selon les populations concernées, l'indemnité proposée, d'un montant de 100 millions de francs CFA, calculée à partir d'une grille d'indemnisation datant de 1973, ne reflétait pas le coût actuel de la vie. A Ndingler, l'Etat n'a toujours pas restitué aux habitants de la localité des terres agricoles spoliées au profit d'un homme d'affaires.

NON-RESPECT DE L'OBLIGATION DE PROTEGER LES ENFANTS CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS

Dans un autre registre, Amnesty International est revenu sur les violations des droits des enfants, en déplorant le fait que le Sénégal n'ait pas respecté son obligation de protéger les enfants contre les mauvais traitements. Des centaines de milliers d'élèves d'écoles coraniques continuent de mendier pour assurer leur substance, malgré l'existence d'une loi adoptée en 2005 pour lutter contre la mendicité forcée et la traite des enfants, et d'un projet de loi de 2018 visant à moderniser l'enseignement coranique.