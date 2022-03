Afrique: Fin des barrages coupe du monde 2022 - Le reste des résultats sur le continent africian

Le Cameroun prive l'Algérie (2-1) du Qatar

Battu lors du barrage aller chez lui par l'Algérie (0-1), le Cameroun a renversé la situation ce mardi à Blida, au terme d'un scénario invraisemblable. Les Lions indomptables se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2022 à la dernière seconde de la prolongation, grâce à un but de Karl Toko-Ekambi.

" Si on ne se qualifie pas, ce sera un échec, je prendrai mes responsabilités. " On ne sait pas encore si Djamel Belmadi a officié pour la dernière fois sur le banc de l'Algérie ce mardi. Mais le sélectionneur était inconsolable, en larmes sur la pelouse du stade Mustapha Tchaker (Blida) après la défaite au bout de la prolongation des Fennecs contre le Cameroun (1-2 ap), qui les prive à nouveau d'une Coupe du monde, quatre ans après leur absence en Russie. Karl Toko-Ekambi a climatisé l'enceinte algérienne à la dernière seconde et qualifié sa sélection pour le Mondial au Qatar. Invraisemblable.

M'Bolhi fautif... puis décisif

Pourtant, l'Algérie avait pris une sérieuse option lors du barrage aller, en réussissant l'exploit de battre les Lions indomptables chez eux (1-0). Ce qui n'était plus arrivé depuis 1998. Elle jouait en plus ce match dans un stade où elle n'avait jamais perdu, en 43 matches. Un choix des joueurs. Mais ces derniers ont été bien trop imprécis offensivement ce mardi, à l'image d'Islam Slimani qui aurait pu ouvrir le score d'entrée (2') et de Youcef Belaïli (28') qui aurait pu répondre au but d'Eric Maxim Choupo-Moting, à l'affût d'une faute de main de Raïs M'Bolhi (1-0, 22').

Après son erreur, le gardien des Fennecs réalisait un superbe double arrêt devant Léandre Tawamba et Martin Hongla (68') et sauvait son équipe. Une sélection algérienne qui, quand elle ne manquait pas de justesse, butait sur un André Onana solide sur sa ligne (55'). Conséquence : aucune équipe ne trouvait l'ouverture en deuxième période et elles se dirigeant vers une prolongation.

De l'euphorie à la tristesse en quelques secondes

Sur un centre d'Ahmed Touba, tout juste entré en jeu, Islam Slimani croyait délivrer tout un peuple. Mais son but était refusé par l'arbitre, qui jugeait que l'attaquant avait touché le ballon de la main. Après avoir été encore frustré par Onana (105', 111'), l'Algérie trouvait enfin l'ouverture. Touba, auteur d'une entrée remarquable, poussait le ballon de la tête dans le but, sur un corner tiré par Rachid Ghezzal, lui aussi remplaçant au coup d'envoi (1-1, 118'). Un coaching payant. Sauf que dans la foulée, au bout du temps additionnel de la prolongation, Karl Toko-Ekambi traînait dans la surface pour reprendre une déviation de la tête de Michael Ngadeu (1-2, 120+4'). Un scénario dingue.

La règle du but à l'extérieur élimine l'Algérie et envoie le Cameroun au Qatar. Les hommes de Rigobert Song rejoignent le Ghana, le Sénégal, la Tunisie et le Maroc, autres sélections africaines qualifiées pour la Coupe du monde ce mardi.

MAROC-RD CONGO (4-1)

Les Lions de l'Atlas s'envolent vers le Qatar

Le Maroc s'est qualifié pour la Coupe du monde 2022 en sortant la République démocratique du Congo. Tenus en échec à l'aller (1-1) lors des barrages de la zone Afrique pour le Mondial 2022, les coéquipiers d'Achraf Hakimi ont déroulé au retour à Casablanca (4-1) pour s'offrir leur ticket pour le Qatar.

Le Maroc n'a pas eu le temps de se faire peur. En ballotage favorable après leur nul un peu heureux à Kinshasa vendredi (1-1), lors du match aller, les Lions de l'Atlas ont largement dompté la RD Congo (4-1) mardi soir, au stade Mohamed V de Casablanca, en barrage retour. La récompense est grande : les hommes de Vahid Halihodzic se qualifient pour la Coupe du monde au Qatar. Leur second Mondial de rang, après celui disputé en Russie, et la sixième qualification de leur histoire pour la compétition.

Les Marocains avaient éprouvé beaucoup de difficultés lors de la première manche, à Kinshasa, dominés et enchaînant les approximations techniques. Ils avaient même longtemps couru après le score, victimes d'une réalisation de Yoane Wissa (12e), avant la réponse tardive de Tarik Tissoudali (76e). Mais leur partition fut radicalement différente ce mardi. Les coéquipiers de Sofiane Boufal, laissé sur le banc, ont dominé la rencontre de la tête et des épaules, sans jamais vraiment trembler.

Longue interruption

Hormis une tentative précoce d'Amale, de l'extérieur du pied droit (2e), les Congolais n'ont pas réussi grand chose. Les Lions de l'Atlas ont au contraire mis beaucoup d'énergie à l'ouvrage, et furent rapidement récompensés par un but magnifique d'Azzedine Ounahi, d'une frappe à l'entrée de la surface (1-0, 21e). Très actif, le jeune milieu angevin a été l'un des grands artisans de la qualification. Pour sa quatrième sélection, il s'est même offert un doublé d'une jolie frappe croisée, bien trouvé par Tissoudali (3-0, 54e).

Les belles séquences marocaines ont seulement été interrompues, en première période, par la blessure de leur gardien, Yassine Bounou, touché à l'arcade sourcilière après un choc avec Luyindama. Resté une première fois au sol (27e) pendant sept minutes, le temps de se faire soigner, il a finalement cédé sa place à Munir après un nouveau contact (41e). Pas de quoi faire vaciller les Marocains, qui ont même profité du temps additionnel allongé pour creuser l'écart grâce à Tissoudali, opportuniste pour exploiter une mauvaise intervention de Luyindama (2-0, 45+8e).

Les locaux ont continué de dérouler en seconde période. Achraf Hakimi a corsé un peu plus l'addition, bien placé pour reprendre une frappe d'Ounahi, encore lui, repoussée par Kiassumbua (4-0, 70e). L'enchaînement poitrine-volée somptueux de Ben Malango (4-1, 78e), tout juste entré en jeu, n'y a rien changé. Largement supérieur, le Maroc verra le Qatar. Avec l'ambition de faire meilleure figure qu'en Russie, où les Lions de l'Atlas avaient fini bons derniers de leur groupe derrière l'Espagne, le Portugal et l'Iran.

LE GHANA IRA AU QATAR AU DETRIMENT DU NIGERIA (1-1)

Le Ghana s'est qualifié pour le Mondial 2022 en éliminant le Nigeria, lors du barrage de la zone Afrique. Après le match nul sans but à l'aller à Kumasi (0-0), les deux équipes se sont encore neutralisées au retour mais le but marqué à l'extérieur sur la pelouse d'Abuja ce mardi permet aux Black Stars de décrocher leur billet pour le mondial qatari.

A Abuja face aux Eagles, les Ghanéens d'Otto Addo ont décroché ce mardi leur billet pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar, à la suite d'un match nul (1-1) âprement disputé. En manque de réussite, les Nigérians ont poussé après l'ouverture du score adverse sur un coup de canon de Thomas Partey (10e), revenant dans la partie sur penalty par l'intermédiaire de William Troost-Ekong (22e). Mais les multiples percées et frappes de Victor Osimhen n'auront toutefois pas suffi à renverser la vapeur : les hommes d'Augustine Eguavoen ont manqué le coche, et louperont pour la première fois depuis 2006 l'événement le plus important du monde du football.

LA TUNISIE ELIMINE LE MALI (0-0)

Le Mali n'a pas pu faire son retard mardi soir lors du barrage d'accession retour à la Coupe du Monde 2022. Vainqueur 1-0 vendredi lors du match aller, la Tunisie a tenu le match nul 0-0 pour aller chercher son billet pour le Qatar. La Tunisie ira au Qatar ! Après le match nul 0-0 sur sa pelouse lors du barrage d'accession retour à la Coupe du Monde mardi soir contre le Mali (1-0 sur l'ensemble des deux rencontres), les Aigles de Carthage se qualifient pour la sixième fois de leur histoire après 1978, 1998, 2002, 2006 et 2018.

Au terme d'une rencontre très moyenne et très pauvre en occasion, les joueurs de Mondher Kebaier ont obtenu ce qu'ils étaient venus chercher : la qualification. Les Maliens du capitaine Hamari Traoré ont livré une belle première période durant laquelle ils auraient pu (dû ?) ouvrir le score. Mais la Var a confirmé la décision de l'arbitre assistant de signaler un hors-jeu de position. Ils ont ensuite commis beaucoup trop d'imprécisions techniques, sur une pelouse en très mauvais état, pour espérer égaliser. Les Maliens pourront regretter l'énorme erreur de Moussa Sissako au match aller