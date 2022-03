Cote d'Ivoire: Accessibilité aux services bancaires - Un salon pour favoriser le dialogue Banque-Pme

" Aides aux financements et aux crédits Pme-Tpme ". C'est le thème de la première édition d'un rendez-vous d'échanges entre établissements bancaires et financiers d'une part et opérateurs économiques d'autre part, prévu du 9 au 11 mai, à Heden Golf Hôtel d'Abidjan. L'initiative émane d'une régie et ses partenaires.

Baptisé : " Côte d'Ivoire Banque To Pme ", en abrégé " B To P ", ce salon est un rendez-vous trimestriel de réseautage entre établissements bancaires et financiers et opérateurs économiques. En prélude à l'évènement, une conférence de presse sera animée le lundi 4 avril, par les organisateurs à Cocody-Angré. Mais en attendant, Mohamed Fadiga, le commissaire général, a rencontré le vendredi 25 mars, un pool de banquiers ivoiriens pour leur expliquer les enjeux de cet évènement. " Ce salon de mise en relations et réseaux d'affaires se veut un espace d'échange direct entre les banques, les acteurs de la Fintech et porteurs de projets de création d'entreprises, promoteurs de start-up et autres opérateurs économiques ", a-t-il indiqué.

Il a également précisé que ce "B To P" qui se tiendra de façon trimestrielle, vise à briser les suspicions et écueils entre usagers et institutions bancaires. Selon lui, ce sera l'occasion pour les banques et institutions financières de présenter leurs produits et offres en présentiel aux entrepreneurs. Les initiateurs de "B To P" entendent ainsi jouer leur partition dans l'accroissement du taux de bancarisation, la réalisation d'une inclusion financière et bancaire optimale en Côte d'Ivoire tout en contribuant à une éducation à l'épargne et aux subtilités des aides, crédits et appuis bancaires. L'enjeu étant de lutter contre le surendettement et œuvrer à la pérennité des Pme et Tpme afin qu'elles ne soient pas exclues du système bancaire.