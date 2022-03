Afrique: Les Gabonais soutiennent la politique du gouvernement sur la promotion des droits des femmes, selon l'enquête Afrobarometer

communiqué de presse

Selon la plus récente enquête Afrobarometer au Gabon, la majorité des citoyens gabonais affirment que les femmes et les hommes ont les mêmes chances d'avoir un emploi payant et d'hériter ou de posséder des terres.

Selon la même étude, la majorité des Gabonais jugent satisfaisante la performance du gouvernement dans la promotion de l'égalité des droits et des chances en faveur des femmes.

Par ailleurs, les Gabonais estiment que les questions du genre les plus importantes à adresser sont l'inégalité des chances et des salaires en milieu professionnel et le manque de femmes dans des postes d'influence dans le gouvernement.

Alors que le monde entier vient de célébrer la Journée Internationale des Droits des Femmes et le pays s'apprête à fêter la Journée Nationale de la Femme instituée depuis 1998, ces données d'Afrobarometer permettent d'apprécier les avancés sur ces questions au Gabon et les orientations stratégiques à apporter.