Congo-Kinshasa: UNIKIN - Les étudiants impatients d'être logés dans les homes réhabilités

Les étudiants de l'Université de Kinshasa (UNIKIN) sont impatients d'occuper les homes qui ont été réhabilités par le gouvernement. Ils attendent le mot d'ordre des autorités académiques mais aussi du gouvernement pour remplir des conditions qui seront fixées pour ceux qui seront logés dans ces homes.

En fait, les étudiants occupant les homes ont été priés de les libérer à la suite des incidents ayant entrainé la mort d'un policier. Après deux jours d'échauffourées le 6 et le 7 janvier 2020 à l'UNIKIN, entre étudiants et policiers, le ministre de l'ESU avait suspendu toutes les activités au sein du campus.

Le 9 janvier, tous les étudiants internes ont quitté le site universitaire, conformément à l'instruction du ministre. Les étudiants dénonçaient la disparité dans la fixation des frais académiques. Ces manifestations ont causé la mort d'un policier et des dégâts matériels considérables.

Réhabilitation obligatoire

Après l'évacuation des étudiants des homes, le Président Félix-Antoine Tshisekedi est allé visité les conditions dans lesquelles vivaient ces étudiants et les dégâts causés par les troubles du 6 et 7 janvier 2020. Il s'est rendu compte que des conditions étaient exécrables et crasseuses. Il avait alors demandé au gouvernement de réhabiliter

Les travaux de réhabilitation des résidences universitaires à l'Université de Kinshasa ont été lancés le 10 février.

Deux ans plus tard, les étudiants ne sont toujours logés dans les homes. Et depuis 2021 que les 8 homes du plateau des étudiants ont été complètement rénovés. Le home Vatican, 80 et 150 pour les filles ont aussi été complètement rénovés. Les travaux de réhabilitation du Home 10 sont presque à la fin.

Alors que le plateau des étudiants et le home 10 ainsi que tous les trois homes des filles ont déjà revêtu leur plus belle robe, les homes 20 et 30 demeurent dans un état désastreux et nécessite la réhabilitation avant tout hébergement.

Le recteur de l'Université de Kinshasa encourage le gouvernement à poursuivre la réhabilitation des homes 20 et 30 avant le logement des étudiants.