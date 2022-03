Afrique: Des explosions de joie au cameroun après la qualification des Lions Indomptables à la Coupe du monde

Explosion de joie mardi 29 au soir à travers le Cameroun, suite à la qualification des lions indomptables pour la Coupe du monde face aux Fennecs d'Algérie. Avec des scènes de liesses populaires à Yaoundé.

Le match opposant le Cameroun à l'Algérie s'est achevé sur une victoire inespérée des lions indomptables deux buts à 1 à Blida, que des centaines de supporters envahissent les rues de Yaoundé, la capitale en reprenant en choeur l'hymne national. Certains supporters enveloppés du drapeau national chantent et dansent en pleine rue.

"Tout Camerounais se sent fier, je suis content, le but de Toko Ekambi c'était un but extraordinaire inattendu, c'est un but qui nous a sauvés et nous sommes contents", commente Jean Pierre Atangana, un sexagénaire.

D'autres Camerounais sont anecdotiques sur cette qualification à l'instar de Cyrille Effa. "On dit ceci, même si le lion a maigri, l'écureuil ne pourra jamais porter ce lion, alors le lion demeure le lion, je suis fier d'être Camerounais", affirme-t-il.

Les fans des lions indomptables sont heureux de la prestation de certains joueurs, à l'instar d'André Onana, le gardien de but, l'attaquant Maxime Choupo, et Karl Toko Ekambi, l'auteur du but de la qualification. Mais les fans célèbrent aussi l'entraineur Rigobert Song et le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot), Samuel Eto'o.

"Je suis très content pour le coach Rigobert Song qui a été formé à Clairefontaine, comme Zinedine Zidane aussi. Mais les Camerounais n'ont pas beaucoup cru en ce grand leader. Aujourd'hui, il a montré qu'il est l'homme de la situation, avec le grand Samuel Eto'o", confie à Voa Afrique, un ancien footballeur.

"Nous remercions Rigobert Song et Samuel Eto'o qui ont redonné le sourire aux camerounais", renchérit Joseph Tanga, un promoteur d'une boîte de nuit.

Dans un tweet, le Président Paul Biya a félicité les lions indomptables pour leur brillante qualification à la coupe du monde.

"Vous avez donné la preuve, une nouvelle fois, que impossible n'est pas camerounais", a indiqué le chef de l'État.

Absent à la dernière coupe du monde, le Cameroun revient dans la cour des grands, à en croire ses supporters.

"Cette fois-ci, nous allons travailler et on fera une bonne coupe du monde, les gens seront surpris", croit fermement un supporter, torse nu.

La nuit a été longue à Yaoundé et les regards sont désormais tournés vers le Qatar pour le tirage au sort des poules, en attendant le coup d'envoi du tournoi en novembre prochain.