Seychelles: Succès de la fermeture volontaire de la première zone de pêche - Un exemple qui devrait en inspirer d'autres, selon le ministre pour la Pêche

Un groupe de pêcheurs a décidé de fermer une partie de la région de Baie Ste Anne aux activités de pêche pour une période de six mois.

Les pêcheurs des Seychelles sont encouragés à prendre des initiatives qui aideront à protéger les stocks de poissons au lieu d'attendre que le gouvernement propose des programmes, a déclaré mardi le ministre pour la Pêche de l'État insulaire.

Jean-François Ferrari a fait cette déclaration aux élèves de l'école secondaire de Mont Fleuri lors d'une présentation sur le succès de la première fermeture volontaire d'une zone de pêche par des pêcheurs de Baie Ste Anne sur l'île de Praslin, la deuxième île la plus peuplée des Seychelles.

Dans le cadre de cette initiative, un groupe de pêcheurs a décidé de fermer une partie de la région de Baie Ste Anne aux activités de pêche pendant une période de six mois afin de permettre au stock de poisson de se reconstituer et d'améliorer la taille des prises.

"C'est un exemple qui devrait inspirer les autres à prendre l'initiative et pas seulement attendre que le gouvernement propose des programmes qui profiteront à tout le monde", a déclaré M. Ferrari.

Darell Green, le président de la Praslin Fishers Association, a expliqué aux étudiants que "pendant la saison des alizés du nord-est, qui dure de novembre à avril, les pêcheurs pêchent généralement beaucoup plus loin du rivage car la mer est calme. Pendant la mousson du sud-ouest, quand la mer est agitée, les pêcheurs restent dans la baie plus près du rivage."

Par conséquent, l'association a décidé de fermer la baie aux activités de pêche du 1er novembre au 30 avril, car les pêcheurs peuvent aller plus loin au large pendant cette période et ainsi permettre la croissance et la reproduction des poissons dans la zone.

M. Green a déclaré que le projet a été couronné de succès car les études menées après la deuxième année de fermeture ont montré une augmentation du poids du nombre total de poissons capturés dans les pièges à poissons ainsi que de la taille moyenne des poissons capturés.

L'étude a montré qu'avant la mise en place de la fermeture volontaire, le poids moyen des casiers à poissons était de 1,8 kg, contre plus de 7 kg après la deuxième fermeture.

Entre-temps, la taille moyenne des poissons capturés dans la baie après la deuxième fermeture était de 21 cm contre 14,5 cm avant la mise en place de la fermeture.

Cela a été confirmé par le Dr Jude Bijoux, un biologiste de la Seychelles Fishing Authority (SFA), qui a déclaré qu'il existe des preuves que la plupart des poissons se reproduisent pendant les alizés du nord-est par rapport à quand la mer est plus agitée entre mai et octobre.

"Lorsque nous avons eu l'idée du projet, un certain nombre de pêcheurs étaient sceptiques à ce sujet, mais avec les résultats, nous en avons vu davantage se joindre à nous", a ajouté M. Green.

Il a expliqué qu'ils se sont inspirés d'un projet similaire mené à Rodrigues, une île autonome de l'île Maurice, où une fermeture de la pêche a été mis en place pour le poulpe.

M. Ferrari a déclaré que le gouvernement n'a pas l'intention d'interférer avec le projet actuel des pêcheurs de Baie Ste Anne.

"Nous voulons simplement offrir notre soutien à de telles idées et programmes. Les pêcheurs ont réalisé que leurs moyens de subsistance et ceux de leurs enfants dépendaient d'une pêche durable et ont donc proposé le projet par eux-mêmes, sans l'intervention du gouvernement. Pour nous, c'est un exemple qui devrait être suivi par d'autres ", a-t-il ajouté.

L'Association des pêcheurs de Baie Ste Anne se tourne maintenant vers l'avenir, où elle envisage de rendre permanente cette fermeture annuelle.