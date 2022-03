Afrique du Nord: Démission du gouvernement mauritanien - Ghazouani reprend la main

Depuis le 29 mars dernier, la Mauritanie est sans gouvernement. Rassurez-vous, il ne s'agit pas, comme pourraient le penser certains, d'un coup de force militaire qui a suspendu, comme c'est de coutume, les institutions de la République. Loin s'en faut ! Il ne s'agit pas non plus d'une démission du chef du gouvernement qui intervient aux lendemains d'une consultation électorale. Auquel cas, l'on n'aurait pas trouvé à redire.

Mais cette fois-ci, il s'agit d'une démission, somme toute prévisible pour certains observateurs, qui intervient après des semaines de tensions entre le chef de l'Etat et son Premier ministre. " Je remercie le président de la République pour la confiance qu'il m'a accordée ". C'est par cette formule laconique que Mohamed Ould Bilal, le désormais ex-Premier ministre, a annoncé sa démission, entraînant du coup celle des autres membres du gouvernement. Que s'est-il passé exactement pour que Mohamed Ould Ghazouani se sépare ainsi de celui-là que d'aucuns présentaient comme un fidèle parmi les plus fidèles ? S'il est difficile de répondre avec précision à cette question, on sait, pour le moins, que les deux hommes, depuis quelque temps, avaient des divergences de vue surtout sur la question du Sahara occidental.

Le gouvernement mauritanien a été poussé à la démission

A cela, l'on peut ajouter la disparition, en territoire malien, d'une dizaine d'éleveurs mauritaniens, qui avait, on s'en souvient, provoqué une véritable onde de choc. La situation était devenue si tendue que le chef de l'Etat n'hésitait plus himself, et de façon ouverte, à critiquer le travail de son gouvernement, déplorant, par moments, le manque d'implication de certains ministres. Morceau choisi : " La plupart des ministères souffrent d'un manque de mécanismes visant à résoudre les problèmes des citoyens ; c'est inacceptable ", disait-il à qui voulait l'entendre.

De ce qui précède, donc, on peut affirmer que le gouvernement mauritanien a été poussé à la démission. Cela dit, quel bilan peut-on dresser de son action ? En tout cas, si l'on devait noter le Premier ministre Mohamed Ould Bibal sur 10, il n'obtiendrait pas la moyenne. Car, après près de deux ans, non seulement il n' y a pas de résultats concrets dans la lutte contre la corruption présentée comme étant le principal chantier. Mais aussi, on l'accuse de n'avoir pas fait grand-chose pour faire avancer le dialogue politique qui est au point mort. A cela s'ajoute l'absence de mesures concrètes pour endiguer la flambée des prix des denrées alimentaires surtout en cette veille du Ramadan. Le Premier ministre étant toujours présenté comme fusible, Ghazouani n'avait donc pas d'autre choix que de s'en séparer au risque de le payer cher. Il reprend ainsi la main.

B.O