Sénégal: Tronçon Louga-Dahra - Les travaux exécutés à 57% (responsable)

Louga — Les travaux de réhabilitation du tronçon Louga-Dahra, d'une longueur de 87 km, ont été exécutés à hauteur de 57 pour cent et seront livrés en novembre prochain, a révélé mercredi le coordonnateur du projet à l'Agence des travaux et de gestion des routes (AGEROUTE), Papa Diallo Ndiaye.

"Les travaux de ce tronçon ont démarré au mois d'octobre 2020, pour une durée de 20 mois. Le niveau d'avancement est de 57 % et sur une moitié du tronçon, la route est empruntée par les usagers. Nous avons déjà mis les tapis et mis les accordements. Il ne reste que la signalisation", a-t-il dit.

Il s'exprimait lors d'une visite du chantier, en présence du gouverneur de région, El hadji Bouya Amar, et du directeur régional de l'AGEROUTE, zone Nord, Mor Gueye Gaye. Il précise que les travaux "se poursuivent à un rythme convenable". "Il y a quelques travaux additionnels qui feront que le délai de livraison fixé au mois de juillet sera reporté à novembre, date à laquelle l'ensemble des travaux sera terminé", a-t-il expliqué. Selon le responsable du projet de réhabilitation du tronçon Louga-Dahra, cette voie départementale constituait "le maillon faible" au niveau de la zone, puisque toutes les autres routes qui mènent vers le nord-est ont été déjà réhabilitées. Il a notamment cité les axes Touba-Dahra et Linguère-Matam. La réhabilitation de la route Louga-Dahra via Ouarack, dont le coût est estimé à 33 milliards de francs CFA, est financée par l'Etat du Sénégal et la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) à hauteur de 80%.

"Il s'agissait de reconstruire carrément la route, car l'ancienne était sur une largeur de six mètres et une plateforme de 9 mètres. Nous l'avons élargie à 12 mètres et mis en place les différentes couches de chaussées de 53 cm, afin de l'adapter aux normes internationales [pour] résister à un trafic croissant", a-t-il indiqué. Il a, par ailleurs, annoncé le démarrage des aménagements sécuritaires et environnementaux au niveau des agglomérations traversées par la route, dont Dahra, Thiamène, Ouarack et Louga, pour faciliter les traversées. "Des aménagements d'infrastructures socio-économiques vont accompagner le projet : construction de postes de santé, de deux forages, de deux châteaux d'eau et de 10 km d'addiction d'eau, et un programme de reboisement. Toutes les écoles situées sur le long de la route seront clôturées ", a-t-il fait savoir. Le gouverneur de Louga a insisté sur le "rôle important" que va jouer ce tronçon au niveau économique. "Il va désenclaver la zone sylvopastorale et impacter sur le prix du bétail et va corriger la discontinuité territoriale entre Louga et les autres localités de la région", s'est-il réjoui.