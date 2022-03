Sénégal: Un projet agricole vient en aide à 10 groupements de femmes de la région de Saint-Louis

Saint-Louis — Le projet "Sécurité alimentaire et adaptation au changement climatique" a sélectionné 10 groupements de femmes du delta du fleuve Sénégal (nord) et des Niayes (nord-ouest), pour leur fournir une aide financière leur permettant de mieux dérouler leurs activités économiques, a-t-on appris mercredi de son coordonnateur, Seydou Nourou Sall. Chacun des groupements bénéficiaires a présenté un projet, soit 10, qui ont été choisis parmi 27 au total par un jury composé de techniciens de l'agriculture et de la météorologie, de chercheurs et d'autres spécialistes, selon M. Sall. A cette initiative collaborent les maires des communes où se trouvent les femmes bénéficiaires, ainsi que les autorités administratives locales. L'information climatique et les marchés agricoles font partie des domaines d'intervention du projet "Sécurité alimentaire et adaptation au changement climatique", qui est logé à l'unité de formation et de recherche de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis dédiée à l'agronomie.