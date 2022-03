Maroc: Design et art contemporain - L'Afrique est "fortement présente" sur la scène mondiale (Hicham Lahlou)

Rome — L'Afrique est "fortement présente" sur la scène mondiale de l'art contemporain et du design, a souligné le designer marocain Hicham Lahlou.

Les artistes sont répertoriés et exposés dans les plus grands musées et font partie des collections permanentes, a indiqué l'ambassadeur du design africain, dans une interview publiée sur le site officiel du "Salone Del Mobile", salon italien du meuble considéré comme une vitrine mondiale du design.

"Les collectionneurs s'arrachent les œuvres des designers et des artistes africains. Nous avons de grands noms qui s'expriment à travers le monde", a-t-il assuré dans cet entretien intitulé "Hicham Lahlou, leader mondial du design africain".

L'histoire de l'Afrique a connu, depuis la nuit des temps, des civilisations et des empires qui y ont beaucoup contribué par la richesse de leurs cultures, a-t-il dit, affirmant que "le monde doit connaître l'Afrique, son histoire plurielle et ses grands penseurs".

Le Maroc est totalement lié à son continent et à son identité plurielle particulière et unique, a-t-il souligné, affirmant que le Royaume constitue un véritable hub du continent, qui investit énormément en Afrique dans le cadre de la coopération Sud-Sud.

Par ailleurs, Hicham Lahlou a déclaré que "le design peut apporter des solutions à plusieurs niveaux, notamment la réalisation des ODD", regrettant que l'Afrique demeure menacée par l'impact des changements climatiques.

Figure emblématique de la créativité nouvelle génération, le MIPAD (Most Influential People of African Descent) a sacré en octobre dernier Hicham Lahlou comme l'une des cent personnes d'ascendance africaine les plus influentes en 2021 avec feu Virgil Abloh et également Sir David Adjaye dans la catégorie Lifestyle & Design, un honneur qui lui a été décerné à New York à la fin de la 76e Assemblée générale des Nations Unies.

Cette distinction n'est que la dernière en date d'une longue série. Il a été nommé Chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres de la République française en 2016, et a été agent de liaison communautaire région Afrique & Mena 2015-2017, membre du Conseil d'Administration de l'Organisation mondiale du design (WDO) pour l'Afrique sur la période 2017-2019 et conseiller régional Afrique et région Mena WDO à partir de novembre 2019.