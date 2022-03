Afrique: Mondial 2022 - Les Barrages finis, place au tirage au sort vendredi

Les barrages de la Coupe du monde, finis sur le continent ce mardi, le Ghana, le Sénégal, la Tunisie, le Maroc et le Cameroun sont qualifiés et vont donc représenter l'Afrique à la Coupe du monde 2022. Le tirage au sort de la phase de groupes aura lieu dès vendredi et, aucune équipe africaine à notre avis, ne figurera parmi les deux premiers chapeaux.

Il faudra cependant remarquer que le Sénégal, meilleure équipe d'Afrique, pourrait se retrouver dans un chapeau plus ou moins difficile. Ayant noté que les chapeaux tels que constitués par la FIFA, les Lions de la Teranga n'ont pas de grandes chances d'intégrer un bon chapeau. Et pour cela, il faut que les Etats-Unis ou le Mexique, qui jouent dans la nuit de mercredi à jeudi, échouent à se qualifier directement dans la Zone Concacaf et se retrouvent poussés en barrages. Les Lions de la Teranga, champions d'Afrique en titre risquent donc, de figurer dans le chapeau 3, tout comme le Maroc. Au contraire des Aigles de Carthage qui iront dans le chapeau 4 avec le Cameroun et le Ghana. Quant à la Tunisie, elle, attendra le résultat du Canada cette nuit au Panama et le classement FIFA de jeudi, pour savoir si elle a une chance de dépasser les Canadiens, déjà qualifiés, pour figurer dans le chapeau 3, précisément. Tout compte fait, un tirage relevé attend les sélections africaines, puisque tous les gros morceaux se trouvent dans les chapeaux 1 et 2. Chose notable en définitif, à part l'Europe, deux sélections issues d'une même confédération ne pourront pas s'affronter en phase de groupes.